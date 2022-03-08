8 березня Байден заборонить імпорт російської нафти, природного газу та вугілля до США, - CNN

Про це повідомляє CNN з посиланням на три джерела.



За інформацією видання, президент США заборонить імпорт російських енергоносіїв.



Вашингтон зробить цей крок в односторонньому порядку, без своїх європейських союзників, через розбіжності між європейськими країнами щодо заборони російської енергії. Зазначається, що країни ЄС мають значно більшу залежність від енергетики РФ, ніж США.



Враховуючи надзвичайний політичний тиск всередині країни, офіційні особи США вирішили, що можуть рухатися вперед без коаліції без серйозних проблем.



Очікується, що Байден розповість про ці заходи о 17:45 за київським часом.



Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон домовляється з європейськими партнерами про ембарго російської нафти.



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