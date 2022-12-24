85 років тому народився В'ячеслав Чорновіл

Про це нагадує парламентська газета "Голос України".



"Незаперечно одне: якби свого часу він не з’явився поміж нас, самотній, невчасно сміливий і, як здавалось, небезпечно упевнений — то що було б далі? І якими б ми стали? І чи не він посіяв у тоді ще холодну землю те зерно, що з нього виросло покоління, яке сьогодні стало на захист честі, свободи й незалежності Батьківщини?", - зазначається у статті.

"Інколи шкода, коли подумаєш, що він не бачив, як те зерно зійшло й зазеленіло", - наголошує "Голос України".



Покоління нинішнії захисників України видання називає таким, що виросло на ідеях Чорновола.



"Історія любить драматичні колізії. Біографія В’ячеслава Максимовича є підтвердженням цього. Адже покоління, здатне сміливо, беззастережно й навіть весело битися за принципи, які обстоював Чорновіл, прийшло вже після його смерті. Це переважно ті, хто став дорослим на Майданах 2004-го чи 2013/14-го. Тепер вони воюють за Україну...", - зазначається у матеріалі, присвяченому Чорноволу.



Довідка



По батьковій лінії Чорновіл походив з козацького роду Чорноволів, по матереній - з родини українських цукрозаводчиків та меценатів Терещенків.

Тричі ув’язнювався за "антирадянську пропаганду" (1967-1969, 1972-1979 1980-1988), провівши у неволі понад 15 років, пише "Вечірній Київ".

Витримав 83 допити, отримавши від КДБшників прізвиська "Нєугомонний", "Мотор мордовських зон", "Зеківський генерал".

"Якби мене запитали, чи жалкую я за тим, як склалося моє життя, про відсиджені 15 років, я б відповів: анітрохи. І якби довелося починати все з початку та вибирати, я б обрав життя, яке прожив", - зазначав він згодом.



Під час перших всенародних виборів президента України В’ячеслав Чорновіл був найрейтинговішим кандидатом від демократичних сил. За підсумками голосування здобув друге місце, отримавши 23,27% підтримки виборців. Президентом тоді, у 1991-му, став учорашній комуніст, ексзавідувач ідеологічного відділу ЦК КПУ Леонід Кравчук.



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Загинув Чорновіл у загадковому ДТП, що сталося на Бориспільській трасі 25 березня 1999 року. Це теж був рік президентських виборів. На них Україну вдруге очолив Леонід Кучма.



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