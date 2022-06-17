Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

Прокуратура повідомила про підозру жителю Сумського району у примушуванні до вступу в статевий зв’язок та вимаганні (ч. 3 ст. 154, ч. 4 ст. 189 КК України).

У 2013 році приватний підприємець, який надавав розважальні послуги дітям у Сумах, обманом отримав відверті фото 13-річної дівчинки та почав шантажувати дитину.

"Психологічний шантаж та тиск продовжувалися декілька днів, а коли чоловік зрозумів, що дитина доведена до відчаю, запропонував їй зустрітися. Під час зустрічі він змусив дівчинку вступити з ним у статевий зв'язок. Упродовж наступних 9 років чоловік періодично зустрічався з дитиною та вчиняв з нею дії сексуального характеру. Їхні зустрічі він часто знімав на телефон", - йдеться в повідомленні.

Подорослішавши дівчина відмовилася від зустрічей, утім чоловік почав знову шантажувати її оприлюдненням фото та відео. За знищення матеріалів той вимагав тисячу доларів. Потерпіла звернулась до правоохоронців.

Зловмисника затримали, наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Перший вирок російським окупантам за воєнні злочини на території України було оголошено 23 травня. Солом'янський районний суд Києва засудив російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна до довічного ув'язнення за вбивство мирного жителя на Сумщині.

Двоє російських військових, які обстрілювали мирну Харківщину, у суді визнали себе винними у порушенні законів та звичаїв війни.

Катували мирних людей і ґвалтували неповнолітню дівчину на Чернігівщині: двом російським окупантам ​повідомлено про підозру.

Нагадаємо, нещодавно СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови російського військового з дружиною, в якій вона, сміючись, заохочує чоловіка "ґвалтувати українських баб". "Схеми" ідентифікували окупанта і його дружину, які схвально обговорювали зґвалтування українок.

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