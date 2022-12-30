"95% підтримують Україну": Ексфутболіст "Шахтаря" розповів, як у Грузії реагують на російську агресію
Грузинський півзахисник харківського "Металіст 1925" Бека Вачіберадзе заявив, що 95% його земляків підтримують Україну у війні з РФ
Про це повідомляє "Трибуна".
"Весну я провів у чемпіонаті Грузії. Там у футболі більший акцент роблять на техніку. Але загалом в УПЛ звичайно ж футбол сильніший. Швидкості набагато вищі, вищі інтенсивність і більше боротьби. У Грузії 95% людей підтримують Україну у її війні за незалежність та дуже переживають за нас", - сказав Бека Вачіберадзе.
26-річний Вачіберадзе виступає за "Металіст 1925" починаючи з вересня. До цього грав за "Шахтар", "Чорноморець", бельгійський "Ломмель", іспанський "Бетіс" і грузинський "Торпедо".
Також виступав за молодіжні збірні України, але врешті обрав грузинське громадянство. Є уродженцем Кутаїсі.
- 20 грудня президент України Володимир Зеленський закликав грузинську владу проявити милосердя до експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі та перевести його в клініку України, будь-якої європейської країни чи США. Водночас у МЗС України заявили про грубе порушення прав людини в Грузії, маючи на увазі Саакашвілі.
- 27 грудня у Європарламенті заявили, що Грузія ніколи не стане членом ЄС, якщо Саакашвілі помре у в'язниці.
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