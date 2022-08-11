98% українців впевнені в перемозі у війні, - опитування

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналітичних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI).

На запитання, чи вірять вони, що Україна виграє війну, 98% відповіли ствердно. Що стосується президента Зеленського, то 91% українців схвалюють його роботу.

"Інформація, зібрана під час цього опитування, є підтвердженням нашого попереднього опитування. Українці дуже тверді у своєму переконанні, що вони переможуть у конфлікті проти Росії, і вони переважною більшістю підтримують дії свого воєнного президента", - сказав Стівен Нікс, старший директор Євразійського відділу IRI.

Дані також демонструють, що переважна більшість українців не вірять у поступки будь-якою територією російським загарбникам. 64% кажуть, що Україна збереже всі території від її міжнародно визнаних кордонів у 1991 році після нинішньої війни. Ще 14% стверджують, що Україна поверне територію під свій контроль до нападу Росії 24 лютого.

Також впродовж останніх місяців зросла підтримка членства в НАТО. 72% українців підтримали б вступ до НАТО, якби сьогодні відбувся референдум. Це стрибок на 13% у порівнянні з опитуванням, опублікованим у травні.

26 травня ми писали, що рекордні 92% українців погано ставляться до Росії, хоча ще в лютому, перед початком повномасштабного вторгнення, у таких було всього 50%.

У червні дані опитування свідчили, що більше, як 2/3 українців також вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку.

У липні понад 80% українців підтримували вступ до ЄС, а 71% - вступ до НАТО.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb