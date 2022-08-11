98% українців впевнені в перемозі у війні, - опитування
98% українців вірять у перемогу у війні з Росією, 91% підтримують дії президента
Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналітичних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI).
На запитання, чи вірять вони, що Україна виграє війну, 98% відповіли ствердно. Що стосується президента Зеленського, то 91% українців схвалюють його роботу.
"Інформація, зібрана під час цього опитування, є підтвердженням нашого попереднього опитування. Українці дуже тверді у своєму переконанні, що вони переможуть у конфлікті проти Росії, і вони переважною більшістю підтримують дії свого воєнного президента", - сказав Стівен Нікс, старший директор Євразійського відділу IRI.
Дані також демонструють, що переважна більшість українців не вірять у поступки будь-якою територією російським загарбникам. 64% кажуть, що Україна збереже всі території від її міжнародно визнаних кордонів у 1991 році після нинішньої війни. Ще 14% стверджують, що Україна поверне територію під свій контроль до нападу Росії 24 лютого.
Також впродовж останніх місяців зросла підтримка членства в НАТО. 72% українців підтримали б вступ до НАТО, якби сьогодні відбувся референдум. Це стрибок на 13% у порівнянні з опитуванням, опублікованим у травні.
- 26 травня ми писали, що рекордні 92% українців погано ставляться до Росії, хоча ще в лютому, перед початком повномасштабного вторгнення, у таких було всього 50%.
- У червні дані опитування свідчили, що більше, як 2/3 українців також вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку.
- У липні понад 80% українців підтримували вступ до ЄС, а 71% - вступ до НАТО.
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