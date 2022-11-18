"А шо, Киев розбомбили?" Як зустрічають воїнів на деокупованих територіях

Росіяни розповідали про поразки українського війська, залякували та грабували. Як пережили українці окупацію?

Розбиті церкви, зруйновані будинки, залякування та грабування. Це все після себе залишили російські військові, які втікали з українських територій.

Які інформаційні атаки доводилося терпіти мешканцям в окупації, як себе поводили російські військові з цивільними, а також про те, як втікали окупанти – Христина Парубій поговорить у програмі "Війна і волонтери" у п'ятницю, 21 жовтня, о 17:15.