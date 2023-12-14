Аби посилити ППО в окупованому Криму, росіяни використовують носії "Калібрів", - ISW
У тимчасово окупованому Криму російські війська використовують морські кораблі, зокрема корвет проєкту “Циклон”, як доповнення систем протиповітряної оборони
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
За даними ISW, росіяни використовують корвет типу "Каракурт" проєкту 22800 "Циклон" як систему протиповітряної оборони з бази у Севастополі.
13 грудня речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук заявив, що ворог поповнив склад Чорноморського флоту двома додатковими корветами типу "Каракурт". Судна цього типу споруджують у Республіці Татарстан.
За словами речника ВМС, російські ракети “Калібр” мають від 40 до 60 іноземних комплектуючих, зокрема мікроелектроніку.
- Раніше ISW повідомив, що наступальні операції РФ на сході України восени 2023 року та взимку мають на меті послаблення підтримки Заходу, а не досягнення безпосередніх оперативних цілей.
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