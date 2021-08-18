Аби продовжити курортний сезон: на Одещині планують перенести початок навчального року

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної державної адміністрації.

В Одеській області пропонують відкласти початок навчального року.

"Із зазначеною економічно обґрунтованою ініціативою щодо перенесення (у разі доцільності) початку навчального року у закладах загальної середньої освіти та вищих навчальних закладах з 01 вересня на 20 виступила Одеська облдержадміністрація", - йдеться в повідомленні.

В ОДА зазначають, що продовження курортного сезону збільшить надходження до бюджету і надасть робочі місця жителям регіону.

Нагадаємо, у дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі у дітей та працівників виявили коронавірус. У 33 вихованців дитячого центру "Молода гвардія" у Одесі попередньо підтвердили "Дельта"-штам COVID-19.

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