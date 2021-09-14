Аби захистити Україну від пандемії коронавірусу, необхідно вакцинувати 24 млн людей, - Кузін
У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, скільки громадян необхідно вакцинувати від коронавірусу, аби захистити Україну від пандемії
Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін у коментарі "Ліга.net".
Так, він зазначив, що потрібно вакцинувати 24 млн українців. Проте на сьогодні є лише 5 млн - це 20% від потрібного.
"Щоб Україна вийшла на світові рівні, захистила максимум свого населення, треба вакцинувати принаймні 24 млн людей - все доросле населення", - наголосив Кузін.
- Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що влада не планує вводити обов’язкову вакцинацію населення
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