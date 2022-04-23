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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Або ми обираємо демократію, або формуємо фільтраційні табори для колаборантів,- Ягун
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Або ми обираємо демократію, або формуємо фільтраційні табори для колаборантів,- Ягун

23 квітня, 2022 субота
09:21
війна з Росією Віктор Ягун

Заступник голови Служби безпеки України 2014-2015 рр., генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що українській владі потрібно приймати рішення щодо покарання колаборантів, які відверто займались проросійською діяльністю в Україні

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу “Еспресо”

“Нам потрібно визначатись, або ми живемо в демократичному суспільстві, або, якби це не парадоксально звучало, живемо за законами війни та починаємо формувати фільтраційні табори для колаборантів в Україні. Так само як це робили США під час Другої світової, або Канада під час Першої світової війни. Тоді, наприклад, в США у фільтраційні табори потрапили німці та японці. Тобто, давайте формувати фільтраційні табори і збирати туди людей, яких ми підозрюємо в зраді, але не будемо їх засуджувати. Ми хочемо піти таким шляхом!?”, - пояснив Ягун.

Ягун зауважив, що українська влада повинна прийняти рішення щодо людей, які відверто закликали російських окупантів на українську територію.

“Українська влада повинна вирішити, що робити з людьми, які відверто закликали ворога в Україну та допомагали йому. Серед таких людей є не тільки медійники, а й політичні діячі. Тому давайте приймати рішення, що такі люди повинні не просто бути позбавлені своїх посад, їм потрібно заборонити займатись політичною діяльністю певний час.”, - додав Ягун
 


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