Про це повідомляє Sky Sports

"Ми розмовляли лише з його радником, який сказав нам, що він досить багато тренується в Україні. Це дуже особисті речі, тому ми нічого не можемо зробити. Ми запропонували йому поєдинок з Камбососом, і він сказав: "Я – пас, хочу залишитись та підтримати мою країну". Ми поставились до цього з повагою. Йому доведеться з’ясувати для себе, сім’ї та країни, де він хоче бути. Або він хоче повернутися до своєї професії, або бажає залишитися у сільській місцевості з усіма цивільними, захищаючи їх і допомагаючи, наскільки це можливо", – сказав президент Top Rank Тодд Дю Беф.

Джородж Камбосос володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та франчайзинговим поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради), який є найпрестижнішим за цією версією.

Девін Хейні є "звичайним" чемпіоном світу WBC в легкій вазі (до 61,2 кг).

Австралієць Камбосос мав зустрітися з Василем Ломаченком, але колишній лідер легкого дивізіону відмовився залишати Україну до завершення війни з Росією.

5 червня відбудеться бій між Хейні та Камбососом.

29 травня американець Джервонта Девіс переміг нокаутом співвітчизника Роландо Ромеро та відстояв звання "регулярного" чемпіона світу WBA у легкій вазі.

30 травня абсолютний чемпіон світу в легкій вазі австралієць Джордж Камбосос провів дуель поглядів з американцем Девіном Хейні.

Медіасервіс Megogo транслюватиме чемпіонський бій Джорджа Камбососа та Девіна Хейні.

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