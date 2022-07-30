Абрамович - гаманець Путіна, більш довірена особа, ніж Шойгу і Лавров, - Піонтковський
Політолог Андрій Піонтковський вважає, що олігарх Роман Абрамович є більш довіреною особою Володимира Путіна, ніж міністр оборони Сергій Шойгу та міністр закордонних справ Сергій Лавров, адже він є гаманцем президента Росії
Експерт поділився деталями в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".
"Роман Абрамович - це посланець Путіна. Усі в Росії знають, що Абрамович у тисячу разів ближчий до Путіна й більш довірений, ніж Шойгу, Лавров і будь-хто інший. Абрамович - гаманець Путіна", - зазначив Піонтковський.
Політолог наголосив, що Абрамович бере участь у перемовинах як довірена особа Путіна.
"Мене насторожило дещо в стамбульських переговорах - присутність Абрамовича. Я не розумію його роль, я не знаю - він член української делегації, чи хто він? Пам’ятаєте цю угоду - держава заплатила Абрамовичу 13 млрд доларів за Сибнафту. Це Путіну заплатили. Абрамович веде переговори особисто від особи президента РФ Путіна. Ну, нічого поганого в цьому нема для української сторони. Путін призначив свого посередника, вони ведуть із ним серйозні переговори", - зауважив Андрій Піонтковський.
- 22 квітня видання Bloomberg повідомило, що в США відновили процес запровадження санкцій проти російського мільярдера Романа Абрамовича, якому не вдалося посприяти прогресу в переговорах між Росією та Україною, участь олігарха в яких підтвердив президент Зеленський.
- Видання The Times 8 червня повідомило, що юристи російського олігарха Романа Абрамовича використовують лист від народного депутата Давида Арахамії про допомогу олігарха в порятунку українців, аби через суди скасувати санкції проти нього.
- 5 червня російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін розповів, що російський олігарх Роман Абрамович на перемовинах РФ й України допомагав Путіну тягнути час для нарощування сил.
- Леонід Невзлін також припустив, що Абрамович бере участь у перемовинах щодо обміну тепер полонених Росією захисників Азовсталі на рівні з президентами Туреччини Ердоганом, Росії Путіним та України Зеленським.
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