Про це пише Wall Street Journal, - інформує Еспресо.TV.



Зокрема йдеться про офшорну компанію Norma Investments Ltd. (Британські Віргінські острови), яка багато років контролювалася Абрамовичем. Проте 24 лютого його діловий партнер Давид Давидович набув її у повну власність.

Відтак, зазначає видання, Сполучене Королівство застосувало до Абрамовича санкції за звинуваченням в отриманні вигоди від путінського режиму. Через кілька днів ці санкції повторив Євросоюз, фактично заборонивши Абрамовичу користуватися активами та відвідувати Британію та ЄС.

Наближена до Давидовича особа підтвердила WSJ, що він узяв організацію під свій контроль. Водночас джерело уточнило, що Абрамович не був попереднім власником Norma, але не вказало, хто був ним.

Norma Investments фігурує у багатьох документах, пов'язаних з Абрамовичем. У 2021 році американська біотехнологічна компанія, фінансована Norma, у своєму річному звіті вказала, що Norma контролюється Абрамовичем.

Давидович також значиться у документах як головний виконавчий директор московської інвестиційної компанії "Millhouse LLC", яку Абрамович заснував 20 років тому.

Norma Investments стала інструментом венчурних інвестицій. Зокрема, компанія інвестувала у відновлювану енергетику в США та ізраїльську техкомпанію Shellanoo Group, частку якої у 2016 році Абрамович купив через компанію, що належить Norma.

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