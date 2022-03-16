Війна Росії проти України змінить глобальний економічний і політичний порядок, - МВФ
Війна Росії проти України змінить глобальний економічний і політичний порядок, - МВФ
Про це йдеться у заяві Міжнародного валютного фонду, - інформує Еспресо.TV.
Крім страждань і гуманітарної кризи від російського вторгнення в Україну, вся світова економіка відчує наслідки уповільнення зростання та прискорення інфляції, - констатують у Фонді.
Вплив буде проходити через три основні канали. По-перше, вищі ціни на такі товари, як харчові продукти та енергоносії, призведуть до подальшого зростання інфляції, своєю чергою, знижуючи вартість доходів і обтяжуючи попит. По-друге, сусідні економіки, зокрема, будуть боротися з порушенням торгівлі, ланцюжків постачання і грошових переказів, а також історичним сплеском потоків біженців. І по-третє, зниження ділової довіри та підвищена невизначеність інвесторів впливатимуть на ціни на активи, посилюючи фінансові умови та потенційно стимулюючи відтік капіталу з ринків, що розвиваються.
Росія та Україна є основними виробниками сировини, і збої спричинили зростання світових цін, особливо на нафту та природний газ. Витрати на харчові продукти підскочили, а пшениця, на яку Україна та Росія припадає на 30 відсотків світового експорту, досягла рекорду.
У результаті, - зауважують у МВФ, - війна у довгостроковій перспективі може докорінно змінити глобальний економічний і геополітичний порядок, якщо зміниться торгівля енергією, переналаштуються ланцюги постачання, зруйнується платіжна мережа, а країни переосмислять наявність резервної валюти. Зростання геополітичної напруженості ще більше підвищує ризики економічної фрагментації, особливо для торгівлі та технологій.
"Ми живемо у світі, який більш схильний до шоків, – нещодавно сказала журналістам на брифінгу у Вашингтоні директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва. - І нам потрібні спільні зусилля, щоб протистояти майбутнім потрясінням".
- Нагадаємо, Японія позбавила Росію статусу "найбільшого сприяння" у торгівлі.
- Російський "АвтоВАЗ" зупиняє виробництво. Бракує запчастин.
- У четвертому пакеті санкцій від ЄС також йдеться про заборону на постачання в Росії елітних авто.
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