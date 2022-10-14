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Головна війна з Росією Абсолютно всі міжнародні організації граються в дипломатію з РФ, а у звільненні полонених допомагають окремі країни, - екскомандир полку "Азов" Жорін
Ексклюзив

Абсолютно всі міжнародні організації граються в дипломатію з РФ, а у звільненні полонених допомагають окремі країни, - екскомандир полку "Азов" Жорін

14 жовтня, 2022 п'ятниця
10:48
війна з Росією Оленівка Азовці

На сьогодні набагато більше зробили для України, у тому числі щодо полонених, не міжнародні організації, які про це дуже багато говорять, а окремі країни

Таку думку екскомандир полку "Азов" Максим Жорін висловив в ефірі телеканалу Еспресо.

"Міжнародні організації насправді в різній формі залучені, хтось більш адекватно підходить до цього питання, хтось менше. Я особисто вважаю, що абсолютно всі міжнародні організації несерйозно ставляться до роботи і намагаються все ж таки гратися у політику, а не займатися тими речами, які вони декларують як свою основну задачу, свою місію. Абсолютно всі вони граються в дипломатію з Російською Федерацією, і безумовно це заважає безпосередньо виконанню тих обов'язків, які вони на себе беруть", - сказав він.

Максим Жорін зауважив, що сьогодні для українських полонених набагато більше роблять окремі країни, а не міжнародні організації.

"На сьогодні набагато більше зробили для України, у тому числі щодо полонених, не міжнародні організації, які про це дуже багато говорять, а, наприклад окремі країни, які намагаються допомагати Україні", - додав він.

  • 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинула 41 людина, 130 - були поранені. 30 серпня стало відомо, що азовців в Оленівці могли підірвати зарядом від вогнемета.
  • У полоні залишаються понад 700 азовців.
  • Володимир Зеленський наголосив, що Червоний Хрест не має доступу до українських полонених військових, яких піддають тортурам росіяни, однак організація й не намагається щось зробити, щоб знайти спосіб потрапити до них.

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