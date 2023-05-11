Про це повідомив адвокат колишнього голову українського підприємства "Мотор Січ" Руслан Волинець, інформує "Суспільне".

"Прокурори сприяли, аби лікарі його оглядали, всі все розуміють. Не потрібно вигадувати хвороби, як привід втекти з тюрми — це все об'єктивні речі. Питання лише в стані здоров'я: постійне його погіршення та відсутність можливості адекватного лікування. Саме воно спонукало до такого факту, враховуючи, що немає можливості інших варіантів вийти", — сказав Руслан Волинець.

За словами адвоката документи, які опублікували журналісти проєкт "Схеми" є непублічними, а записи розмов адвокат раніше не бачив.

"Вони випускають розслідування щоразу акурат днів за десять до продовження строків тримання під вартою. Бачу такий алгоритм роботи: перед судом знову порушувати питання, по іншому його висвітлити чи так само, чи щось нове, щоб резонанс перед засіданням накрутити. І слідство цього не бачить", — зауважив Волинець.

Якщо обмін відбудеться, адвокати збираються продовжувати доводити невинуватість Богуслаєва у справі. За словами Волинця, відповіді щодо заяви від офіційних органів влади немає.

Водночас речник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі Суспільному сказав що,