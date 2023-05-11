Адвокат Богуслаєва пояснив прохання клієнта обміняти його в Росію "станом здоров'я"
Поганий стан здоров’я та відсутність слідчих дій спонукали Богуслаєва написати заяву до Офісу президента з проханням включити його в список на обмін з Росією
Про це повідомив адвокат колишнього голову українського підприємства "Мотор Січ" Руслан Волинець, інформує "Суспільне".
"Прокурори сприяли, аби лікарі його оглядали, всі все розуміють. Не потрібно вигадувати хвороби, як привід втекти з тюрми — це все об'єктивні речі. Питання лише в стані здоров'я: постійне його погіршення та відсутність можливості адекватного лікування. Саме воно спонукало до такого факту, враховуючи, що немає можливості інших варіантів вийти", — сказав Руслан Волинець.
За словами адвоката документи, які опублікували журналісти проєкт "Схеми" є непублічними, а записи розмов адвокат раніше не бачив.
"Вони випускають розслідування щоразу акурат днів за десять до продовження строків тримання під вартою. Бачу такий алгоритм роботи: перед судом знову порушувати питання, по іншому його висвітлити чи так само, чи щось нове, щоб резонанс перед засіданням накрутити. І слідство цього не бачить", — зауважив Волинець.
Якщо обмін відбудеться, адвокати збираються продовжувати доводити невинуватість Богуслаєва у справі. За словами Волинця, відповіді щодо заяви від офіційних органів влади немає.
Водночас речник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі Суспільному сказав що,
- Нагадаємо, у жовтні 2022 року колишнього директора підприємства "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали за підозрою в держзраді. Відомо, що він безперебійно постачав російським окупантам двигуни до гелікоптерів та літаків. Також із 2000 року Богуслаєв має громадянство РФ. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці. 24 жовтня 2022 року В'ячеслава Богуслаєва, заарештовано.
- 4 листопада 2022 року стало відомо, що за матеріалами слідчих СБУ накладено арешт на все майно президента АТ "Мотор Січ" і начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства, які підозрюються в роботі на РФ. У лютому В’ячеславу Богуслаєву повідомили про нову підозру - у сприянні діяльності терористичної організації "ДНР".
- У кінці березня йому продовжили арешт до 27 травня.
- 10 травня журналісти проєкт "Схеми" оприлюднили лист-заяву за підписом Богуслаєва, у якому колишній голова підприємства "Мотор Січ" попросив включити його в список на обмін з Росією.
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