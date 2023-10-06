Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Адвокати Костянтина Жеваго заявляють про порушення його громадянських прав

Адвокати Костянтина Жеваго заявляють про порушення його громадянських прав

6 жовтня, 2023 п'ятниця
14:24
Суспільство Костянтин Жеваго

Юридичні консультанти, які представляють інтереси Костянтина Жеваго, повідомили про неодноразові порушення громадянських прав їхнього клієнта з боку правоохоронних органів

Про це йдеться у зверненні адвокатів Костянтина Жеваго. 

Порушення сталися під час досудового розслідування кримінального провадження про начебто розтрату коштів банку "Фінанси та кредит".

Зокрема адвокати наголошують на притягненні до відповідальності свідомо невинуватої особи, невизнанні та недопуску захисників у кримінальному провадженні, здійсненні безпідставного розшуку, недопуску Костянтина Жеваго до дачі показів та інших порушеннях.

Мова йде про зволікання та недотримання органом досудового розслідування в особі Державного бюро розслідувань (ДБР) норм Кримінального процесуального кодексу України та Конституції України, невиконання покладених на ДБР обов’язків щодо проведення незалежного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні та упереджене ставлення Офісу Генерального прокурора як державного органу, який повинен здійснювати встановлені Конституцією України функції з захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

Захисники Костянтина Жеваго вже 16 разів подавали клопотання до Офісу Генпрокурора України, ДБР, Печерського районного суду міста Києва та Шевченківського районного суду міста Києва щодо проведення слідчих дій, у тому числі в режимі відеоконференції, і жодного разу ці клопотання не були задоволені.

У січні 2023 року під час розгляду чергового клопотання сторони захисту Костянтин Жеваго особисто звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, але суддя відмовив у задоволені клопотання та не допустив його до участі у судовому засіданні.

Таким чином порушуються права Костянтина Жеваго, а саме: право на захист, гарантований Конституцією України, статтями 20 та 21 Кримінального процесуального кодексу України, право на справедливий суд згідно зі статтею 6 та право на ефективний засіб правового захисту згідно зі статтею 13 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод та 47 Хартії основних прав Європейського Союзу.

"Усі клопотання сторони захисту були розглянуті з порушенням встановленого статтею 220 Кримінального процесуального кодексу України триденного строку для розгляду клопотань. Більш того, постанови про відмову в задоволені клопотань є формальними та не містять обґрунтувань щодо неможливості проведення таких слідчих дій. Також стороною захисту подавалися скарги на рішення прокурора щодо відмови допитати Костянтина Жеваго в режимі відеоконференції, які або взагалі не розглядалися, або не задовольнялися без повідомлення підстав", - підкреслила адвокат Наталія Пушина.

Захисники Жеваго заявляють, що вони близько 20 разів подавали клопотання стосовно допуску адвоката як захисника їхнього клієнта протягом останнього року по справі, яка фактично розслідується вже понад 8 років. Усі відмови були оскаржені, оскільки недопуск захисників грубо порушує його невід'ємне право на захист. Але слідчі ДБР та прокурори Офісу Генпрокурора продовжують не виконувати судові рішення та не допускають захисників Костянтина Жеваго у цьому кримінальному провадженні.

Наталія Пушина також повідомляє про безпідставний розшук її клієнта. 

"Слідчому та прокурору достовірно було відомо місце перебування Костянтина Жеваго. Як до, так і після судового розгляду його питання у Франції. Про що сторона захисту зазначала у своїх клопотаннях. Окрім того, розшук К. Жеваго здійснювалися на підставі ухвали про обрання запобіжного заходу, яка втратила законну силу, оскільки була постановлена до внесення змін до ст. 197 КПК України. Відповідно до законодавства, вони мають припинити розшук та процедуру екстрадиції. Але цього не відбувається", - додає адвокатка.

Адвокати Костянтина Жеваго закликають правоохоронні органи дотримуватися норм закону, бути об'єктивними та надати їхньому клієнту можливість здійснити своє невід'ємне право на захист та справедливий і незаангажований суд. І підкреслюють, що це суперечить судовій практиці Європейського суду з прав людини, куди вони будуть звертатися.

Конституція України
Костянтин Жеваго
ДБР
Офіс генпрокурора
Читайте також:
Антверпен - Шахтар, Ліга чемпіонів
5 жовтня, 2023 четвер
Ліга чемпіонів: Який вигляд має турнірна таблиця після перемоги "Шахтаря" над "Антверпеном"
Map. Бахмут_0310
5 жовтня, 2023 четвер
Знищили 72-гу бригаду РФ, зітремо в пил і інші: комбат 3-ї ОШБр про перспективи просування під Бахмутом
5 жовтня, 2023 четвер
Керівник виробника тепловізійних прицілів Archer заявив, що підприємство призупинило роботу через обшуки НАБУ
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.48
    Купівля 37.48
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.72
    Продаж 40.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
6 жовтня
15:47
Китай
Китай у відповіді Укрінформу не підтвердив готовність засудити в ООН удар РФ по селу Гроза
15:28
Ексклюзив
ЗСУ
Понад 120 тис. окупантів, активізація артилерії та просування ЗСУ: Снєгирьов прокоментував ситуацію на Куп'янсько-Лиманському напрямку
14:58
обстріл Херсона, наслідки
Росіяни повторно вдарили по Херсону: постраждала одна людина
14:50
Динамо
УПЛ: розклад матчів та трансляцій 10-го туру чемпіонату України
14:47
Верховна Рада
ВР проголосувала за збільшення видатків на потреби оборони до 303 млрд грн
14:44
Оновлено
Міна на одеському пляжі
Reuters повідомило про підрив турецького судна на міні в Чорному морі. У ВМС України не підтверджують
14:17
У Києві вандали пошкодили фотовиставку The War Is Not Over Yet, присвячену журналістам на війні
14:01
Оновлено
РФ вдарила по цивільних об'єктах Харкова: загинули жінка й дитина
13:51
Андрій Коболєв
ВАКС вніс зміни до запобіжного заходу ексочільнику Нафтогазу Коболєву
13:47
поле, пшениця, зерно
Завдяки врожаю в Україні: в ООН покращили прогноз світового виробництва зернових
13:45
Організація Об'єднаних Націй, ООН
ООН направила групу для розслідування удару Росії по Грозі на Харківщині
13:28
OPINION
Вадим Денисенко
Про тригодинний виступ Путіна. Коротко
13:27
дощь, гроза, парасоля, негода
Вітер, дощі та прохолодна погода: прогноз на вихідні від Наталки Діденко
13:04
Оновлено
Україна повернула тіла 64 полеглих військових
13:04
СБУ виманила із Придністров'я та затримала на Одещині агента ФСБ
12:52
Харківщина
Росіяни атакували Вовчанськ на Харківщині: постраждали 3 людини
12:50
Ігор Коломойський
Коломойський визнав у суді, що має паспорти Ізраїлю та Кіпру
12:50
Олександр Мамалуй
Заступником голови Верховного Суду обрали Олександра Мамалуя
12:48
електроенергія
В Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів: ситуація в енергосистемі станом на 6 жовтня
12:41
ДНР
На Донеччині окупанти "засудили" до 24 років ув'язнення українського військовополоненого
12:12
Наргес Мохаммаді
Нобелівську премію миру отримала іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді
11:43
Слідком РФ
Слідком РФ висунув обвинувачення Махніцькому й Парубієві через оголошення АТО у 2014 році
11:30
Сергій Борденюк
Спілку кінематографістів України очолив Сергій Борденюк
11:02
Португальські журналісти потрапили під російський обстріл у Харкові
Під обстріл у Харкові потрапили португальські журналісти
11:00
Огляд
паспорт РФ
Злочин проти людяності: чому Росія так поспішає проводити примусову паспортизацію в ТОТ
10:54
Швеція
Боєприпаси й запчастини: Швеція оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги
10:48
Огляд
міжнародний огляд
Масове вбивство українців у Грозі, США терміново шукають шлях допомоги Україні, а Путін загострює ядерну риторику. Акценти світових ЗМІ 6 жовтня
10:46
В Одесі затримали чоловіка, який замовив вбивство власника клініки та його дружини
10:42
на фото пункт пропуску "Орлівка"
Через атаку РФ знову не працює пункт пропуску на кордоні з Румунією, пошкоджений обстрілами у вересні
10:29
Оновлено
зерно, зернова угода
Україна поставила на паузу скарги в СОТ на три країни. Польща назвала це недостатнім кроком
10:28
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Наступного року боєприпасів не вистачатиме з обох сторін, - Згурець
10:27
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 6 жовтня: гривня зміцнилася щодо євро
10:18
Керівник Черкаської єпархії УПЦ (МП)
Розпалював релігійну ворожнечу: СБУ повідомила нову підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП)
09:56
У Пакистані поліція затримала 30 люде
Пакистан просить нелегальних мігрантів залишити країну до листопада, інакше на них чекатиме депортація
09:55
дитина Київ
Росіяни за час повномасштабного вторгнення вбили вже 505 дітей, - прокурори
09:47
OPINION
Віталій Портников
Удар РФ по селу Гроза на Харківщині є нагадуванням про справжній характер російської війни. Колонка Віталія Портникова
09:43
Оновлено
РФ обстріляла кафе на Харківщині: кількість жертв зросла до 52
09:31
Херсон
Армія РФ вранці вдарила по центру Херсона: є влучання у багатоповерхівки
09:18
Ексклюзив
ЗСУ
Окупантам доведеться зробити "жест доброї волі" в Бахмуті: військовий Сазонов назвав умову
09:14
ракети Taurus
Німеччина повинна відправити Taurus в Україну: Воллес після удару РФ по Харківщині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV