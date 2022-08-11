Про це заявив військовий експерт Роман Світан в ефірі програми "Воздух", повідомляє телеграм-канал ЧТД.

Експерт вважає, що було щонайменше 4 влучання ракетами: два по ангарах, один – у скупчення техніки і ще один – у систему управління аеродромом.

"Це ракети потужність від 150 до 450 кг в тротиловому еквіваленті. Це могли бути українські "грім", "сапсан", чи "нептун, або натовські Harpoon. Запустити їх могли з району Одеси, чи будь-якого побережжя від Миколаєва до острова Зміїний, або навіть з гелікоптерів, які підібралися до Криму", - зазначив військовий.

Нагадаємо, 9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці.Очевидці чули серію вибухів, схожих на детонацію боєприпасів.

Повітряні сили ЗСУ заявили, що 9 серпня внаслідок удару по аеродрому в Криму знищено дев'ять літаків армії РФ. Проте ЗСУ офіційно не визнали відповідальності за цю операцію.

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