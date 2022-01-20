Агент натякнув, що один з найдорожчих футболістів "Шахтаря" покине Україну

Про це повідомляє sport5.



За словами агента, Манор Соломон має намір спробувати свої сили у сильнішому чемпіонаті, тому не підписує новий контракт зі "Шахтарем".



"Той факт, що Манор не підписав новий контракт із "Шахтарем", говорить про його майбутнє все. Пріоритет - англійська чи іспанська ліги. Манору всього 22 роки, і попереду має довгий шлях", - сказав агент Ронен Кацав.



Чинна угода Соломона з "гірниками" розрахована до 31 грудня 2023 року. Вже влітку ізраїльтянин може домовитись про трансфер в новий клуб безкоштовно.

На рахунку 22-річного Соломона 4 голи та 2 асисти у цьому сезоні. Transfermarkt оцінює футболіста у 18 млн євро - це четвертий показник у "Шахтарі".

У грудні стало відомо, що в зимове трансферне вікно півзахисник Манор Соломон зацікавлений у тому, щоб покинути донецький "Шахтар".

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