Агент натякнув, що один з найдорожчих футболістів "Шахтаря" покине Україну
Ронен Кацав, який є агентом півзахисника "Шахтаря" Манора Соломона, натякнув, що його клієнт найближчим часом перейде в топ-лігу
Про це повідомляє sport5.
За словами агента, Манор Соломон має намір спробувати свої сили у сильнішому чемпіонаті, тому не підписує новий контракт зі "Шахтарем".
"Той факт, що Манор не підписав новий контракт із "Шахтарем", говорить про його майбутнє все. Пріоритет - англійська чи іспанська ліги. Манору всього 22 роки, і попереду має довгий шлях", - сказав агент Ронен Кацав.
Чинна угода Соломона з "гірниками" розрахована до 31 грудня 2023 року. Вже влітку ізраїльтянин може домовитись про трансфер в новий клуб безкоштовно.
На рахунку 22-річного Соломона 4 голи та 2 асисти у цьому сезоні. Transfermarkt оцінює футболіста у 18 млн євро - це четвертий показник у "Шахтарі".
- У грудні стало відомо, що в зимове трансферне вікно півзахисник Манор Соломон зацікавлений у тому, щоб покинути донецький "Шахтар".
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