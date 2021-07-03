Агія Загребельська пояснила, чому Ахметов обвалив ціни на електроенергію
Кандидатка юридичних наук, державна уповноважена Антимонопольного комітету України у 2015-2019 роках Агія Загребельська навела пояснення того, що криється за останньою заявою національного енергетичного регулятора (НКРЕКП), оприлюдненій о 21:00 п'ятниці, 2 липня 2021 року
Про це вона розповідає у себе на фейсбуці, передає Еспресо.TV.
Спершу Загребельська коротко наводить суть заяви:
" - З початку липня (1-2.07) ДТЕК купує електрику не на ринку, а у самого себе
(Д.Трейдинг зменшив обсяги купівлі на РДН на 74% та одночасно збільшив обсяги купівлі на РДД у пов‘язаних осіб).
- Через це ціна на електрику впала за 2 дні на 29%
(Д.Трейдинг - це близько 40% попиту на РДН, вони уходять купувати у самих себе і на ринку виникає профіцит, а значить ціна падає).
- Що свідчить про наявність у ДТЕК надмірної ринкової влади
(достатньої, щоб обвалити ціну, зменшивши попит, або підвищити, зменшивши пропозицію).
- Та використання цієі надмірної ринкової влади для тиску на органи влади з метою реалізації своїх неправомірних вимог
(монопольний шантаж або зловживання монопольним становищем).
- Про що в АМКУ регулятор надасть інформацію для початку розслідування
(за Зеленського це вже не перша заява від НКРЕКП на АМКУ щодо зловживань ДТЕКу, але АМКУ "вдає з себе мертвого")".
РДН або Ринок на "добу вперед" (РДН) - сегмент ринку, на якому здійснюється купівля‐продаж електричної енергії на наступну за днем проведення торгів добу за вільними конкурентними цінами.
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"В чому проблема: ціна на електрику ж падає, а не піднімається? Проблема, що ціна падає до рівня, коли електроенергія торгується на ринку "в мінус". А значить, несуть збитки державні "Енергоатом" і "Центренерго", та інші незалежні від "немонополіста" (тобто від ДТЕК - ред.) учасники ринку", - наголошує Агія Загребельська.
Тож компанія ДТЕК Ріната Ахметова, продовжує юристка, "вирішив нагадати "хто в домі господар" та погравши пару днів монопольними "мускулами", зробив іншим учасникам ринку, в тому числі державним компаніям, фінансовий "мінус".
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"Тепер увага питання, для чого Ахметов штучно обвалив ціну на електрику?", - пише Загребельська.
На її думку, основних варіантів відповіді може бути чотири:
"1. Маніпулює Зеленським, щоб добитися звільнення нелояльного до Ахметова керівництва НКРЕКП та/або призначення туди на вакантні посади "своїх".
2. Маніпулює Зеленським, щоб той таки змусив НКРЕКП прибрати з ринку всіх трейдерів (конкурентів ДТЕКу).
3. Карає когось з учасників ринку за якісь гріхи "гривнею".
4. Застосовує хижацьке ціноутворення, щоб конкуренти під загрозою більших збитків покинули ринок самі".
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