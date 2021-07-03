Агія Загребельська пояснила, чому Ахметов обвалив ціни на електроенергію

Про це вона розповідає у себе на фейсбуці, передає Еспресо.TV.



Спершу Загребельська коротко наводить суть заяви:



" - З початку липня (1-2.07) ДТЕК купує електрику не на ринку, а у самого себе

(Д.Трейдинг зменшив обсяги купівлі на РДН на 74% та одночасно збільшив обсяги купівлі на РДД у пов‘язаних осіб).



- Через це ціна на електрику впала за 2 дні на 29%

(Д.Трейдинг - це близько 40% попиту на РДН, вони уходять купувати у самих себе і на ринку виникає профіцит, а значить ціна падає).



- Що свідчить про наявність у ДТЕК надмірної ринкової влади

(достатньої, щоб обвалити ціну, зменшивши попит, або підвищити, зменшивши пропозицію).



- Та використання цієі надмірної ринкової влади для тиску на органи влади з метою реалізації своїх неправомірних вимог

(монопольний шантаж або зловживання монопольним становищем).



- Про що в АМКУ регулятор надасть інформацію для початку розслідування

(за Зеленського це вже не перша заява від НКРЕКП на АМКУ щодо зловживань ДТЕКу, але АМКУ "вдає з себе мертвого")".



РДН або Ринок на "добу вперед" (РДН) - сегмент ринку, на якому здійснюється купівля‐продаж електричної енергії на наступну за днем проведення торгів добу за вільними конкурентними цінами.



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"В чому проблема: ціна на електрику ж падає, а не піднімається? Проблема, що ціна падає до рівня, коли електроенергія торгується на ринку "в мінус". А значить, несуть збитки державні "Енергоатом" і "Центренерго", та інші незалежні від "немонополіста" (тобто від ДТЕК - ред.) учасники ринку", - наголошує Агія Загребельська.



Тож компанія ДТЕК Ріната Ахметова, продовжує юристка, "вирішив нагадати "хто в домі господар" та погравши пару днів монопольними "мускулами", зробив іншим учасникам ринку, в тому числі державним компаніям, фінансовий "мінус".



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"Тепер увага питання, для чого Ахметов штучно обвалив ціну на електрику?", - пише Загребельська.



На її думку, основних варіантів відповіді може бути чотири:



"1. Маніпулює Зеленським, щоб добитися звільнення нелояльного до Ахметова керівництва НКРЕКП та/або призначення туди на вакантні посади "своїх".



2. Маніпулює Зеленським, щоб той таки змусив НКРЕКП прибрати з ринку всіх трейдерів (конкурентів ДТЕКу).



3. Карає когось з учасників ринку за якісь гріхи "гривнею".



4. Застосовує хижацьке ціноутворення, щоб конкуренти під загрозою більших збитків покинули ринок самі".





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