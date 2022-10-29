"Агонія злочинців": Офіс президента відреагував на вихід РФ із "зернової угоди"

Про це він написав у власному телеграмі.

У своєму дописі Єрмак вказав на, за його словами "примітивність" російського шантажу, в тому числі продовольчого.

"Ядерний шантаж, енергетичний, продовольчий... Вигадані теракти на власних об’єктах… Все надто примітивно та передбачувано. Агонія злочинців, які не можуть зрозуміти, що інфантильними ультиматумами вони нічого не досягнуть. І що їх час добігає кінця", - зауважив Єрмак.

Ранком 29 жовтня за допомогою повітряних та водних безпілотників було атаковано носії ракет "Калібр" у бухті тимчасово окупованого Севастополя.

У цьому Росія звинуватила Україну та "британських фахівців". Нібито тих самих, що, як наполягають росіяни, й підірвали 26 вересня обидві гілки "Північного потоку" у Балтійському морі.

29 жовтня Росія призупинила участь у "зерновій угоді". Причиною подібного рішення названо "терористичний акт", нібито влаштований Україною та Великою Британією.

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