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Агресію не толеруватимемо: Чехія підтримала заборону видачі росіянам шенгенських віз

10 серпня, 2022 середа
21:24
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Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський виступив за заборону видачі шенгенських віз громадянам Росії та закликав ЄС підтримати цю позицію

Про це інформує видання Novinky.

Ліпавський заявив, що головуюча в ЄС Чехія неодноразово підіймала цю тему в європейських установах. А наприкінці серпня глава чеської дипломатії має намір повторити свої заклики під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празі.

"Чехія неодноразово порушує це питання на зустрічах у Брюсселі на рівні прем’єр-міністра і мене. Ми прагнемо до узгодженого підходу всього Європейського Союзу. Ми були першими, хто пішов на такий захід, і намагаємося пояснити нашим партнерам, що це виправданий і ефективний крок. У час російської агресії, декларовані кордони якої постійно зміщуються, про звичайний туризм громадян Росії не може бути й мови", – сказав Ліпавський.

Він також нагадав, що Чехія була першою країною в ЄС, яка припинила видавати візи громадянам Росії - цю ініціативу було реалізовано ще 25 лютого, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ на території України.

Заборона все ще діє. Єдиним винятком є ​​надання віз громадянам Росії з гуманітарних причин, наприклад, якщо вони ризикують бути покараними за свої погляди на батьківщині.

"Як уряд ми переконані, що призупинення видачі віз для звичайних громадян Росії дасть дуже чіткий і прямий сигнал суспільству, що західний світ не збирається терпіти агресію, що її коїть російський режим, і його ненависницьку риторику, спрямовану проти вільних демократичних країн, які жодним чином не загрожують Росії. Така войовнича політика має наслідки", – підсумував міністр.

  • Нагадаємо, нещодавно премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін підтримала обмеження видачі росіянам віз у Європу. Вона заявила, що очікує, аби відповідне питання було розглянуто на самітах ЄС
  • Згодом премʼєрка Естонії Кая Каллас закликала країни перестати видавати громадянам РФ туристичні візи
  • Водночас уряд Німеччини ще не визначився та не має єдиної думки стосовно цієї пропозиції

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