Про це інформує видання Novinky.

Ліпавський заявив, що головуюча в ЄС Чехія неодноразово підіймала цю тему в європейських установах. А наприкінці серпня глава чеської дипломатії має намір повторити свої заклики під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празі.



"Чехія неодноразово порушує це питання на зустрічах у Брюсселі на рівні прем’єр-міністра і мене. Ми прагнемо до узгодженого підходу всього Європейського Союзу. Ми були першими, хто пішов на такий захід, і намагаємося пояснити нашим партнерам, що це виправданий і ефективний крок. У час російської агресії, декларовані кордони якої постійно зміщуються, про звичайний туризм громадян Росії не може бути й мови", – сказав Ліпавський.



Він також нагадав, що Чехія була першою країною в ЄС, яка припинила видавати візи громадянам Росії - цю ініціативу було реалізовано ще 25 лютого, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ на території України.



Заборона все ще діє. Єдиним винятком є ​​надання віз громадянам Росії з гуманітарних причин, наприклад, якщо вони ризикують бути покараними за свої погляди на батьківщині.



"Як уряд ми переконані, що призупинення видачі віз для звичайних громадян Росії дасть дуже чіткий і прямий сигнал суспільству, що західний світ не збирається терпіти агресію, що її коїть російський режим, і його ненависницьку риторику, спрямовану проти вільних демократичних країн, які жодним чином не загрожують Росії. Така войовнича політика має наслідки", – підсумував міністр.

Нагадаємо, нещодавно премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін підтримала обмеження видачі росіянам віз у Європу. Вона заявила, що очікує, аби відповідне питання було розглянуто на самітах ЄС

Згодом премʼєрка Естонії Кая Каллас закликала країни перестати видавати громадянам РФ туристичні візи

Водночас уряд Німеччини ще не визначився та не має єдиної думки стосовно цієї пропозиції

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