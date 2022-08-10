Про це інформує DW.

У Берліні прийняли відповідну ініціативу до відома й очікують на обговорення цієї теми на рівні глав МЗС країн ЄС. Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт на пресконференції в Берліні 10 серпня.



"Наразі ми обговорюємо в Євросоюзі, як може виглядати сьомий пакет санкцій і які компоненти він може містити. Тут відіграє роль і тема віз. З цього питання поки що немає єдиної позиції, в тому числі і на рівні федерального уряду. У принципі, ми всіляко прагнемо приймати єдині для ЄС правила. Ця сила, яку ми продемонстрували і в рамках нинішнього конфлікту з агресором Росією. Ми прагнемо до того, щоб діяти максимально єдино на європейському рівні", - заявив Хебештрайт.



Водночас представниця МЗС Німеччини Андреа Зассе зазначила, що від заборони на видачу віз постраждають не тільки росіяни.



"Йдеться тут не тільки про російських туристів, але, приміром, і про представників громадянського суспільства. Йдеться про школярів, студентів, візи для близьких родичів громадян країн ЄС або громадян Росії, які проживають на території Євросоюзу. Предметом дискусії стало б дуже широке коло осіб", - сказала вона.

Нагадаємо, нещодавно премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін підтримала обмеження видачі росіянам віз у Європу. Вона заявила, що очікує, аби відповідне питання було розглянуто на самітах ЄС

Згодом премʼєрка Естонії Кая Каллас закликала країни перестати видавати громадянам РФ туристичні візи

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