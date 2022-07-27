АІК - "Ворскла": букмекери дали прогноз на матч Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч-відповідь АІК - "Ворскла" в рамках 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій пройде у Швеції на стадіоні "Френдз Арена".

Букмекери вважають, що "Ворскла" є фаворитом протистояння. На прохід полтавців у наступний раунд коефіцієнт 1,83. Прохід АІКа - 1,91.

27 липня о 19:15 Youtube-канал Еспресо розпочне футбольний марафон до гри АІК - ФК "Ворскла". Пряму трансляцію матчу дивіться на нашому Youtube-каналі о 20:00 з україномовним коментуванням.

Першу гру полтавська "Ворскла" виграла з рахунком 3:2.

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