AirBaltic призупиняє нічні польоти в Україну до кінця лютого

Про це повідомляє Delfi.



"Безпека наших пасажирів та співробітників – головний пріоритет airBaltic. Компанія перед кожним рейсом оцінює поточну ситуацію та дотримується рекомендацій офіційної влади. airBaltic є гнучкою авіакомпанією та готова коригувати свій графік польотів за потреби", - йдеться у повідомленні авіакомпанії.



Як відомо, цього тижня airBaltic планує виконувати рейси щодня між Києвом та Ригою, а також два рейси між Києвом та Вільнюсом.



Зазначається, що через тимчасове часткове призупинення польотів авіакомпанія скасувала п'ять нічних рейсів між Києвом та Ригою, а також два рейси (нічні) між Одесою та Ригою.



Авіакомпанія зв'яжеться з пасажирами зазначених рейсів та запропонує їм перенести бронювання на інші рейси.

Нагадаємо, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відправляє літаки у Європу на вимогу лізингодавця у зв’язку з зовнішньополітичною ситуацією.

Найбільша норвезька авіакомпанія Norwegian припинила польоти над Україною через загрозу російського вторгнення.

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