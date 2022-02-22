AirBaltic призупиняє нічні польоти в Україну до кінця лютого
Латвійська авіакомпанія airBaltic прийняла рішення до кінця лютого 2022 року призупинити нічні польоти до України та з України
Про це повідомляє Delfi.
"Безпека наших пасажирів та співробітників – головний пріоритет airBaltic. Компанія перед кожним рейсом оцінює поточну ситуацію та дотримується рекомендацій офіційної влади. airBaltic є гнучкою авіакомпанією та готова коригувати свій графік польотів за потреби", - йдеться у повідомленні авіакомпанії.
Як відомо, цього тижня airBaltic планує виконувати рейси щодня між Києвом та Ригою, а також два рейси між Києвом та Вільнюсом.
Зазначається, що через тимчасове часткове призупинення польотів авіакомпанія скасувала п'ять нічних рейсів між Києвом та Ригою, а також два рейси (нічні) між Одесою та Ригою.
Авіакомпанія зв'яжеться з пасажирами зазначених рейсів та запропонує їм перенести бронювання на інші рейси.
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