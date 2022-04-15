Airbnb надає безкоштовне проживання терміном на місяць для українців з рідкісними захворюваннями

Про це повідомляє open4business з посиланням на Європейську організацію з вивчення рідкісних захворювань (EURORDIS).



EURORDIS збиратиме інформацію про становище мігрантів з орфанними захворюваннями та їх короткострокові потреби в житлі. На основі цієї інформації Airbnb.org видасть ваучер на бронювання житла через свою платформу.



Європейська організація з вивчення рідкісних захворювань об’єднує майже 1000 організацій у 74 країнах. В Україні близько 2 мільйонів людей живуть з рідкісними захворюваннями (наприклад, спінальна м’язова атрофія).



Проєкт реалізують в межах масштабної програми Airbnb.org, забезпечення житлом 100 000 біженців, які залишають Україну.

Нагадаємо, з 4 квітня Airbnb заборонив користувачам з Росії та Білорусі бронювати житло.

Іноземні користувачі сервісу Airbnb забронювали житло в Україні на $15 млн, щоб фінансово допомоги українським підприємцям у сфері готельного бізнесу.