Airbnb надає безкоштовне проживання терміном на місяць для українців з рідкісними захворюваннями
Онлайн-сервіс, який займається орендою житла, забезпечує орфанних пацієнтів з України безкоштовним житлом терміном на 1 місяць
Про це повідомляє open4business з посиланням на Європейську організацію з вивчення рідкісних захворювань (EURORDIS).
EURORDIS збиратиме інформацію про становище мігрантів з орфанними захворюваннями та їх короткострокові потреби в житлі. На основі цієї інформації Airbnb.org видасть ваучер на бронювання житла через свою платформу.
Європейська організація з вивчення рідкісних захворювань об’єднує майже 1000 організацій у 74 країнах. В Україні близько 2 мільйонів людей живуть з рідкісними захворюваннями (наприклад, спінальна м’язова атрофія).
Проєкт реалізують в межах масштабної програми Airbnb.org, забезпечення житлом 100 000 біженців, які залишають Україну.
- Нагадаємо, з 4 квітня Airbnb заборонив користувачам з Росії та Білорусі бронювати житло.
- Іноземні користувачі сервісу Airbnb забронювали житло в Україні на $15 млн, щоб фінансово допомоги українським підприємцям у сфері готельного бізнесу.
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