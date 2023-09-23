Ахіллесова п'ята знайдеться й у Путіна: американський експерт Фрід про допомогу Україні

Про це він сказав у програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Демократи об'єднані щодо підтримки України, за винятком дуже невеликої групи крайніх лівих. Ситуація з республіканцями складніша. Президент Трамп не підтримує Україну, він підтримує Путіна. Багато його послідовників у Республіканській партії також проти підтримки України. Про більшість не йдеться, але їхні ряди поповнюються", - зауважив Фрід.

За його словами, сьогодні республіканці дуже голосно заявляють про себе в політиці США, що спричинило труднощі з наданням пакета допомоги Україні від президента Байдена.

"Президент Зеленський може внести корективи. Він зустрічався зі спікером Палати представників паном Маккарті, який є республіканцем, і який може повпливати на загальні настрої. Я дуже на це сподіваюся. Необхідно тиснути на Росію на полі бою, а ми, своєю чергою, повинні допомагати Україні, тому що ахіллесова п'ята знайдеться й у Путіна", - наголосив Фрід.

Під час переговорів президент США Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що Україна отримає невелику кількість ракет ATACMS

Візит Зеленського до США