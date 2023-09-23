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Ахіллесова п'ята знайдеться й у Путіна: американський експерт Фрід про допомогу Україні

23 вересня, 2023 субота
21:03
Війна з Росією Деніел Фрід

Колишній координатор Державного департаменту США з питань санкцій Деніел Фрід зазначив, що президент Зеленський може внести корективи щодо позиції республіканців відносно підтримки України

Про це він сказав у програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Демократи об'єднані щодо підтримки України, за винятком дуже невеликої групи крайніх лівих. Ситуація з республіканцями складніша. Президент Трамп не підтримує Україну, він підтримує Путіна. Багато його послідовників у Республіканській партії також проти підтримки України. Про більшість не йдеться, але їхні ряди поповнюються", - зауважив Фрід.

За його словами, сьогодні республіканці дуже голосно заявляють про себе в політиці США, що спричинило труднощі з наданням пакета допомоги Україні від президента Байдена.

"Президент Зеленський може внести корективи. Він зустрічався зі спікером Палати представників паном Маккарті, який є республіканцем, і який може повпливати на загальні настрої. Я дуже на це сподіваюся. Необхідно тиснути на Росію на полі бою, а ми, своєю чергою, повинні допомагати Україні, тому що ахіллесова п'ята знайдеться й у Путіна", - наголосив Фрід.

  • Під час переговорів президент США Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що Україна отримає невелику кількість ракет ATACMS

Візит Зеленського до США

18 вересня Володимир Зеленський розпочав візит до США. Він, зокрема, взяв участь у роботі 78-ї сесії Генасамблеї ООН, виступив у Раді Безпеки та провів у Нью-Йорку переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Також Зеленський зустрівся з президентом Бразилії.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 21 вересня, зустрівся із головою Білого дому Джо Байденом у Вашингтоні. Після зустрічі США оголосили про новий пакет допомоги на $325 млн.

21 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся у США з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Основною темою переговорів було продовження забезпечення України необхідною військовою підтримкою для протистояння російській агресії, яка вже сягнула $46 млрд.

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