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Акціонери ПрАТ "АвтоКрАЗ" звернулися до послів країн Великої сімки та інших керівників міжнародних інституцій

6 квітня, 2023 четвер
15:28
Економіка "АвтоКрАЗ"

Акціонери приватного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" звернулися з відкритим листом до послів країн Великої сімки з метою привернення уваги до факту незаконного відчуження (фактичної експропріації) їх підприємства на користь держави

Про це пишуть "Українські новини".

Аналогічні листи були також направлені Міністрам фінансів країн Великої сімки, Президентці Європейської комісії пані Урсулі фон дер Ляєн, Директорці-розпорядниці Міжнародного валютного фонду (МВФ) пані Крісталіні Георгієвій, Президентці Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) пані Оділь Рено-Бассо та Віцепрезидентові Європейської комісії і Комісару Європейського Союзу (ЄС) з питань торгівлі пану Валдісу Домбровскіс.

У листі зокрема зазначається, що Акціонери ПрАТ "АвтоКрАЗ" не розуміють, на якій підставі та, головне, з якою метою забрали (експропріювали) їхню власність і чим керувався уряд при прийнятті такого неефективного та некомпетентного рішення. Адже для того, щоб завод працював на користь держави, не потрібно відбирати акції. Все, що потрібно - це розмістити державні замовлення на необхідну продукцію, забезпечити необхідне фінансування при відповідних гарантіях та дати можливість працювати фахівцям ПрАТ "АвтоКрАЗ" – людям, які не будуть експериментувати з виробництвом у такий важкий для країни час, а добре знають свою справу і докладуть усіх зусиль задля перемоги. Акціонери підприємства у свою чергу підкреслили, що зроблять все аби протягом війни та після її закінчення завод працював найефективнішим чином. 

Автори листа наголошують, що вирішення цього складного питання в правовому полі можливе лише завдяки великому публічному резонансу та залученню широкого кола учасників усіх рівнів і просять зробити все можливе аби єдиний національний виробник автомобілів спеціального та військового призначення продовжив свою роботу, залишився важливою частиною української економіки та оборони, працівники підприємства мали робочі місця, а бюджети всіх рівнів продовжували отримувати податкові надходження.

Протягом багатьох років ПрАТ "АвтоКрАЗ" успішно постачав свою продукцію для забезпечення потреб Міністерства оборони України та військових відомств багатьох інших країн світу.  Про надійність та потужність КрАЗів і про те, як вони рятували життя воїнів, допомагали вистояти та ефективно виконувати бойові завдання на підприємство надходило та надходить безліч вдячних відгуків. Продукція ПрАТ "АвтоКрАЗ" є невід’ємною частиною військової міці нашої країни: зокрема, на шасі КрАЗ функціонує єдиний ракетний вітчизняний комплекс "Нептун", завдяки якому вдалося знищити флагман Чорноморського флоту ВМФ Росії “Москва”, та українська колісна самохідна гаубиця "Богдана", за допомогою якої вдалося повернути острів Зміїний, що неодноразово було підкреслено українськими військовими.

Протягом своєї багаторічної історії завод здійснював поставки продукції для потреб Міністерства оборони України, виконував ряд замовлень. Останнє замовлення  для Збройних Сил України було передане в січні 2022 року.  Але в подальшому нових оборонних замовлень та фінансування цих замовлень підприємство так і не отримало. Більш того, до 24 лютого 2022 року в замовленнях, які міг би виконувати ПрАТ "АвтоКрАЗ", уряд надавав перевагу виробнику країни – посібнику агресора ВАТ "Мінський автомобільний завод", який взагалі не є виробником автотехніки в розумінні військових, та автомобілям інших виробників, зокрема Tatra, які очевидно набагато дорожчі за продукцію КрАЗу, продаються в іноземній, а не український валюті та в багатьох випадках не підходять для задоволення потреб військових як це сталося з ракетним комплексом “Нептун”. Відсутність державного замовлення та його фінансування й неможливість виконувати роботу для іноземних партнерів у цей надважкий для України період поставили ПрАТ "АвтоКрАЗ" в тяжке фінансове становище.

Акціонери ПрАТ "АвтоКрАЗ"

Акціонери АвтоКрАЗу налякані, що аматорські, некомпетентні та непрофесійні призначення від імені держави призведуть до повного знищення їхньої власності як це сталося з багатьма державними підприємствами за 30 років незалежності України та останній час. І що під виглядом “вилучення майна в умовах правового режиму воєнного часу” у власників ПрАТ "АвтоКрАЗ" фактично віднімають (експропріюють) їх законну власність без будь-яких пояснень. 

Після більш ніж трьох місяців з моменту примусового відчуження акцій держава призначила керівні органи компанії, серед яких немає жодного фахівця в галузі важкого автомобілебудування, який би мав досвід виробництва вантажних автомобілів для цивільного та військового використання, і якому могли б довіряти в професійному плані акціонери, партнери та колектив підприємства. Після більш ніж трьох місяців з моменту експропріації майна законних власників підприємство не працює, не отримало жодного замовлення та коштів на їх виконання. Наразі невідома подальша доля їх власності та майна, а також самого підприємства, проте вже з'ясувалося, що новопризначене керівництво наносить шкоду підприємству та акціонерам, розпродаючи за збитковою ціною залишки виробленої до експропріації / націоналізації продукції.

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