Албанія відмовилась від сезонного безвізу для росіян
Республіка Албанія скасувала безвізовий режим для громадян Росії, який щороку діяв у літній сезон - від 1 травня до 30 вересня - з метою залучення туристів
Про це йдеться на сайті посольства Албанії в РФ.
"Відповідно до змін Ради міністрів Республіки Албанія від 20.04.2023 року до постанови № 858 від 29.12.2021 року скасовується безвізовий режим для громадян російської федерації (щорічно від 1 травня до 30 вересня)", – йдеться у повідомленні.
У посольстві Албанії зазначили, що для відвідування країни росіянам необхідно буде оформити візу відповідно до мети поїздки.
Уряд Албанії продовжив до вересня цього року термін дії захисту українських біженців, які вимушено виїхали з України внаслідок розв’язаної Росією війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Албанія прийняла сотні українських жінок і дітей, переважно у Дурресі, найбільшому прибережному місті країни.
- Нагадаємо, у середині січня Албанія вперше за час дипломатичних відносин вирішила відкрити посольство в Україні.
- Албанія постійно підтримує Україну на міжнародній арені та надає фінансову допомогу країні. На початку серпня уряд Албанії ухвалив рішення про передачу Україні грантових коштів у розмірі 1 млн євро.
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