Албанія відмовилась від сезонного безвізу для росіян

Про це йдеться на сайті посольства Албанії в РФ.

"Відповідно до змін Ради міністрів Республіки Албанія від 20.04.2023 року до постанови № 858 від 29.12.2021 року скасовується безвізовий режим для громадян російської федерації (щорічно від 1 травня до 30 вересня)", – йдеться у повідомленні.

У посольстві Албанії зазначили, що для відвідування країни росіянам необхідно буде оформити візу відповідно до мети поїздки.

Уряд Албанії продовжив до вересня цього року термін дії захисту українських біженців, які вимушено виїхали з України внаслідок розв’язаної Росією війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Албанія прийняла сотні українських жінок і дітей, переважно у Дурресі, найбільшому прибережному місті країни.