Алек Болдвін потрапив у сутичку з учасниками антиізраїльського мітингу 

Про це пише Page Six.

65-річний американський актор Алек Болдвін відмовився засудити Ізраїль і виступив проти пропалестинських протестувальників у Нью-Йорку. Знаменитість побачили біля 29-ї Західної вулиці, де у той час проходив антиізраїльський мітинг.

Побачивши голлівудську зірку, протестувальники обступили його і почали вимагати відповіді на питання, яку країну він підтримує: Палестину чи Ізраїль. Поліція охороняла актора, а сам Болдвін намагався ігнорувати постійні зауваження мітингувальника.

"Я підтримую мир для Гази", — зазначив він.

Відповідь Болдвіна розлютила протестувальників, які одразу ж почали кричати на нього та намагатися підійти ближче. Вони вигукували лайливі слова на його адресу, наголошуючи, що йому має бути соромно.

Сутичка потрапила на відео, яке поширили в X. В іншому ролику в соцмережі видно, як протестувальник запитує в актора про його позицію щодо війни Ізраїлю та ХАМАС.

"Тому що я в Голлівуді? Ви ставите дурні запитання. Поставте мені розумне запитання", — звернувся Болдвін, злегка штовхнувши чоловіка.

Учасники мітингу також пригадали зірці судову справу щодо вбивства української операторки Галини Гатчінс на зйомках фільму "Іржа" в 2021 році. Вони називали актора "вбивцею".

Джерело, близьке до Болдвіна, прокоментувало, що актор не хотів йти на мітинг і опинився там випадково, коли їхав на курс акторської майстерності, де є викладачем.

"Він не мав наміру йти на акцію протесту і жодним чином не був причетний. До нього зверталися агресивно і неодноразово. Поліція втрутилася, щоб уникнути подальшої конфронтації, щоб він міг безпечно пройти до класу", - додав інсайдер.



