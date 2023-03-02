Aliexpress заблокував росіянам купівлю дронів, - ЗМІ

Про це інформують російські ЗМІ.

Повідомляється, що відсьогодні на торговому майданчику громадяни РФ більше не зможуть придбати коптери від компаній DJI та Autel. Водночас уже куплені стануть обмежені у функціоналі.

Формально товарні картки на сайті залишилися, проте після переходу в магазин на екрані пише про помилку: "Такої сторінки немає".

Крім того, фірма DJI видалила програми для керування дронами з російського AppStore.

На всі скарги відповідають: "просимо вибачення, але ми не надаємо свої послуги росіянам, а також не надаємо послуги з якоїсь військової діяльності, тому спасибі за розуміння".