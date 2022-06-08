Альтернатива Китаю. США влиють в економіки центральноамериканських країн мільярди доларів

Про це повідомляє Reuters.

Віцепрезидент США Камала Харріс об'єднала корпоративні зобов'язання на суму $3,2 мільярда, які будуть спрямовані в кілька країн Центральної Америки. Фінансові стимули повинні скоротити міграційні потоки в США і створити економічну альтернативу Китаю, — йдеться у публікації.

Нові зобов’язання компаній, у тому числі Visa Inc і швейної компанії Gap Inc, перевищують $1,9 мільярда, yf додаток до $1,2 мільярда, вже отриманих у грудні. Останній раунд корпоративних інвестицій, оголошений Харріс, має на меті створити робочі місця, розширити доступ до Інтернету та залучити більше людей до офіційної банківської системи.

Ці інвестиції є основною частиною плану президента Джо Байдена щодо усунення "основних причин" міграції з Гватемали, Гондурасу та Сальвадору, регіону, відомого як Північний трикутник. Зупинення нелегальної міграції є пріоритетом Байдена, бо рекордна кількість людей намагається потрапити до Сполучених Штатів на кордоні з Мексикою.

Крім того, президент-демократ хоче відновити відносин з Центральною Америкою, зіпсовані за його республіканського попередника Дональда Трампа, і протистояти зростаючому впливу Китаю в регіоні.

За словами американських чиновників, Байден у середу, 8 червня, їде до Лос-Анджелеса на саміт, щоб там просувати новий економічний план для Латинської Америки.

1 червня між США та Китаєм знову виникла напруга: Пекін погрожував Вашингтону за підтримку "сепаратистів" на Тайвані.

23 травня Байден заявив, що США застосують військову силу в разі вторгнення Китаю до Тайваню.

15 квітня Китай влаштував військові навчання у відповідь на візит делегації США до Тайваню.

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