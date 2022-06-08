Альтернатива Китаю. США влиють в економіки центральноамериканських країн мільярди доларів
США інвестують $3,2 млрд у країни Центральної Америки
Про це повідомляє Reuters.
Віцепрезидент США Камала Харріс об'єднала корпоративні зобов'язання на суму $3,2 мільярда, які будуть спрямовані в кілька країн Центральної Америки. Фінансові стимули повинні скоротити міграційні потоки в США і створити економічну альтернативу Китаю, — йдеться у публікації.
Нові зобов’язання компаній, у тому числі Visa Inc і швейної компанії Gap Inc, перевищують $1,9 мільярда, yf додаток до $1,2 мільярда, вже отриманих у грудні. Останній раунд корпоративних інвестицій, оголошений Харріс, має на меті створити робочі місця, розширити доступ до Інтернету та залучити більше людей до офіційної банківської системи.
Ці інвестиції є основною частиною плану президента Джо Байдена щодо усунення "основних причин" міграції з Гватемали, Гондурасу та Сальвадору, регіону, відомого як Північний трикутник. Зупинення нелегальної міграції є пріоритетом Байдена, бо рекордна кількість людей намагається потрапити до Сполучених Штатів на кордоні з Мексикою.
Крім того, президент-демократ хоче відновити відносин з Центральною Америкою, зіпсовані за його республіканського попередника Дональда Трампа, і протистояти зростаючому впливу Китаю в регіоні.
За словами американських чиновників, Байден у середу, 8 червня, їде до Лос-Анджелеса на саміт, щоб там просувати новий економічний план для Латинської Америки.
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