Про це Брінк написала у твіттері.

"Попри жорстокість Кремля, його звірства та спроби позбавити вас тепла і комфорту, ваша мужність і наполегливість ще більше розгорілися", - наголосила вона.

За словами амбасадорки, дух України продовжує надихати світ у спільному прагненні кращого майбутнього.

"Ваша рішучість зміцнює нашу рішучість, і з наближенням Нового року я хочу запевнити вас, що наша відданість Україні є залізною. Ми продовжимо стояти пліч-о-пліч з вами як партнери та друзі у 2023 році. І я бажаю вам мирного та переможного нового року", - додала пані посол.

21 грудня у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд, а також про додаткову допомогу на $850 млн. У пакет допомоги включено систему ЗРК Patriot.

Президент США Джо Байден підписав законодавчий акт із державним бюджетом на $1,7 трлн, який містить майже $45 млрд допомоги Україні та союзникам для протистояння агресії Росії.

30 грудня у Bloomberg повідомили, що Білий дім розглядає можливість передачі Україні бойових машин Bradley. Аналітик Білого дому назвав ці БМП "по суті, легким танком".

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