Амбасадорка США Брінк привітала українців з Новим роком і пообіцяла "залізну підтримку"
Амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк у новорічному зверненні до українців заявила, що прихильність її країни до України залишається "залізною"
Про це Брінк написала у твіттері.
"Попри жорстокість Кремля, його звірства та спроби позбавити вас тепла і комфорту, ваша мужність і наполегливість ще більше розгорілися", - наголосила вона.
За словами амбасадорки, дух України продовжує надихати світ у спільному прагненні кращого майбутнього.
"Ваша рішучість зміцнює нашу рішучість, і з наближенням Нового року я хочу запевнити вас, що наша відданість Україні є залізною. Ми продовжимо стояти пліч-о-пліч з вами як партнери та друзі у 2023 році. І я бажаю вам мирного та переможного нового року", - додала пані посол.
- 21 грудня у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд, а також про додаткову допомогу на $850 млн. У пакет допомоги включено систему ЗРК Patriot.
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