Амбасадорка Великої Британії в Україні відкрила для себе прихильність до бавовни
Надзвичайний і Повноважний Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс опублікувала твіт на підтримку України
Про це Мелінда Сіммонс написала у Twitter, додавши до короткої фрази промовисте фото.
Відомо, що "бавовною" українські користувачі соціальних мереж називають спроби окупантів видати вибухи та обстріли за "хлопки".
- 5 серпня Мелінда Сіммонс прокоментувала заяву Amnesty International, сказавши, якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки для мирних мешканців не було б.
- 30 липня амбасадорка Великої Британії вимагала розслідування вбивства українських військовополонених в Оленівці.
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