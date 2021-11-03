Американські чемпіони домовилися про бій, у якому визначиться потенційний суперник Ломаченка

Про це повідомляє vRINGe.com.

Бій між володарем "регулярного" титулу WBC (Всесвітньої боксерської ради) в легкій вазі (до 61,2 кг) Девіном Хейні та "тимчасовим" чемпіоном організації Джозефом Діасом відбудеться 4 грудня у Лас-Вегасі (США). У разі поразки, Хейні отримає право на реванш, відповідний пункт прописано у контракті на бій з Діасом.

Переможець цього поєдинку може стати наступним суперником українця Василя Ломаченка, який лідирує у рейтингу WBC та претендує на статус обов'язкового претендента на титул.

Найпрестижнішим - "франчайзинговим" поясом WBC володіє ще один американець Теофімо Лопес, який за правилами організації звільнений від обов'язкових захистів та є абсолютним чемпіоном світу.

Василь Ломаченко свій наступний поєдинок проведе 11 грудня у Нью-Йорку (США) проти колишнього володаря титулу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річарда Коммі з Гани.