Американські чемпіони домовилися про бій, у якому визначиться потенційний суперник Ломаченка
Американські боксери Девін Хейні та Джозеф Діас проведуть 4 грудня поєдинок за звання "регулярного" чемпіона світу WBC у легкій вазі
Про це повідомляє vRINGe.com.
Бій між володарем "регулярного" титулу WBC (Всесвітньої боксерської ради) в легкій вазі (до 61,2 кг) Девіном Хейні та "тимчасовим" чемпіоном організації Джозефом Діасом відбудеться 4 грудня у Лас-Вегасі (США). У разі поразки, Хейні отримає право на реванш, відповідний пункт прописано у контракті на бій з Діасом.
Переможець цього поєдинку може стати наступним суперником українця Василя Ломаченка, який лідирує у рейтингу WBC та претендує на статус обов'язкового претендента на титул.
Найпрестижнішим - "франчайзинговим" поясом WBC володіє ще один американець Теофімо Лопес, який за правилами організації звільнений від обов'язкових захистів та є абсолютним чемпіоном світу.
Василь Ломаченко свій наступний поєдинок проведе 11 грудня у Нью-Йорку (США) проти колишнього володаря титулу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річарда Коммі з Гани.
- Нагадаємо, 1 листопада промоутерська компанія Top Rank офіційно анонсувала бій Василя Ломаченка проти Річарда Коммі.
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