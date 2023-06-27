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Американські сенатори закликали передати батарею "Залізного купола" для України

27 червня, 2023 вiвторок
07:06
Світ Залізний купол

Сенатори США Кріс Ван Голлен і Ліндсі Грем закликали Комітет у справах збройних сил сприяти передачі додаткових засобів протиповітряної оборони США в Україну, зокрема системи "Залізний купол"

Про це йдеться в листі до сенатського комітету з питань збройних сил США.

"Хоча Сполучені Штати передали обладнання та боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot і HAWK, ми можемо і повинні надати більше", - зазначено у листі сенаторів від обох партій.

Законодавці згадують про готовність однієї з двох американських батарей "Залізного купола" до розгортання та невизначеність щодо пропозиції таких систем Україні.

"Поки ми пишемо, Росія продовжує невибіркове бомбардування суверенної території України, включно з цивільними районами. Кожна батарея Iron Dome може захистити територію площею приблизно 150 квадратних кілометрів. Ми можемо врятувати більше українських життів сьогодні, якщо передамо їм батареї. Однак через серйозні побоювання уряд Ізраїлю заблокував передачу Сполученим Штатам ці батареї", - пишуть Грем й Ван Голлен.

Повідомляється, що система ізраїльської компанії Rafael у партнерстві з американською Raytheon є ефективним засобом знищення ракет малої дальності. Однак вона не створювалася для протидії крилатим ракетам і не відповідає потребам американської армії, але дуже необхідна Україні.

"Щоб було зрозуміло, ми не просимо Ізраїль передати свої власні системи Iron Dome, які мають вирішальне значення для їхньої власної безпеки, а просто дозволити Сполученим Штатам передати наші власні батареї, щоб допомогти народу України. Якщо неможливо передати ці активи, ми просимо вас знайти інші способи допомоги, включаючи переміщення їх до іншого союзника Сполучених Штатів під контролем і наглядом наших власних сил, таким чином звільнивши інші засоби протиповітряної оборони Сполучених Штатів, щоб передати їх для посилення потреб протиповітряної оборони України та зберегти більшу кількість життів українців", - йдеться у заяві.

  • Раніше Давид Гендельман, ізраїльський військовий експерт, зазначив, що протиракетна оборона "Залізного купола" працює проти некерованих ракетних снарядів та ракет з дальністю від 4 до 70 км, останнім часом ці можливості розширені. 
  • Натомість ексвійськовослужбовець ЗСУ Віктор Біщук в ефірі Еспресо розповів, що система протиповітряної оборони України у тилових містах має ефективність у 70-80%. Цей показник вищий, аніж в ізраїльської системи "Залізний купол".

Ізраїль
ППО
ЗСУ
Війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
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