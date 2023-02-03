Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Якщо говорити виключно теоретично про рішення Ізраїлю щось поставляти Україні, то українські та ізраїльські фахівці повинні разом вирішити щодо комплексів ППО та протиракетних комплексів. Ізраїль крім "Залізного купола" має багато різних ЗРК. Не факт, що потрібен саме "Залізний купол". Однак, у певній кількості сам "Залізний купол" міг би принести певну користь, як протиракетна оборона, саме прифронтовим зонам у районі Харкова або Херсона, бо ніша, проти якої він працює, - це некеровані ракетні снаряди та ракети з дальністю від 4 до 70 км. Останнім часом ці можливості розширені, але це основна ніша, для якої він вироблений", - пояснив ізраїльський військовий експерт.

Давид Гендельман додав, що цей комплекс може працювати проти РСЗВ "Град", "Ураган" або проти інших ракет, що мають таку ж дальність. Також теоретично "Залізний купол" може працювати проти артилерійських снарядів.

"Зрозуміло, що за своїми тактико-технічними характеристиками він від самого початку не призначений, щоб закрити стратегічний тил України, по якому завдаються удари ракетами великої дальності, у тому числі й повітряного базування. Проти таких загроз в Ізраїля є інші системи, наприклад, система протиракетної оборони "Праща Давида", також є системи на ураження балістичних ракет дальності на 1000 км. У Ізраїля є багато різних засобів ППО та протиракетної оборони. І якщо дійсно справа дійде до цього, то українські та ізраїльські фахівці за параметрами та характеристиками загроз, конкретно для України, оберуть, що найбільш підходить. А "Залізний купол" найбільш відомий у своїй ніші та показав високу ефективність. Однак, Україна має іншу карту загроз, яка не співпадає з картою загроз Ізраїля, тому, якщо буде про це йтися, треба дивитися на реальні загрози, від яких треба захищатися", - зауважив Гендельман.