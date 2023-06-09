Про це пише The New York Times із посиланням на чиновника з адміністрації Байдена.

Зазначається, що, супутники, оснащені інфрачервоними датчиками, виявили ознаки тепла, що відповідає сильному вибуху безпосередньо перед обвалом дамби.

Аналітики американської розвідки підозрюють, що за руйнуванням дамби стоїть Росія, сказав високопоставлений чиновник адміністрації на умовах анонімності. Але він додав, що розвідувальні служби США досі не мають жодних переконливих доказів щодо відповідальних.

"Представник адміністрації не виключив можливість того, що попередні пошкодження дамби або зростання тиску води могли сприяти обвалу, але американські чиновники вважають, що вибух, навмисний чи випадковий, був найімовірнішим приводом", - йдеться у повідомлені.