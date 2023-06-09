Американські супутники зафіксували вибух перед руйнуванням Каховської ГЕС, - NYT
Супутники-розвідники США зафіксували вибух на дамбі Каховської ГЕС безпосередньо перед її обвалом, але американські аналітики досі не знають, хто спричинив руйнування
Про це пише The New York Times із посиланням на чиновника з адміністрації Байдена.
Зазначається, що, супутники, оснащені інфрачервоними датчиками, виявили ознаки тепла, що відповідає сильному вибуху безпосередньо перед обвалом дамби.
Аналітики американської розвідки підозрюють, що за руйнуванням дамби стоїть Росія, сказав високопоставлений чиновник адміністрації на умовах анонімності. Але він додав, що розвідувальні служби США досі не мають жодних переконливих доказів щодо відповідальних.
"Представник адміністрації не виключив можливість того, що попередні пошкодження дамби або зростання тиску води могли сприяти обвалу, але американські чиновники вважають, що вибух, навмисний чи випадковий, був найімовірнішим приводом", - йдеться у повідомлені.
- У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її було повністю зруйновано. Детальний перебіг подій - тут.
- 9 червня СБУ оприлюднила перехоплення, яке доводить, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група РФ.
- Більше новин про ситуацію, пов'язану з підривом Каховської ГЕС, можна знайти тут.
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