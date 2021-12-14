Американський боксер непокоїться, що Ломаченко перехопить у нього бій з абсолютним чемпіоном
Американський боксер Девін Хейні висловив занепокоєння, що українець Василь Ломаченко перехопить у нього бій з абсолютним чемпіоном світу австралійцем Джороджем Камбососм
Про це Хейні написав у twitter.
За словами американця, який володіє "регулярним" титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради) в легкій вазі (до 61,2 кг), він найбільше заслуговує на бій з Джорджем Камбососом.
"Фанати, люди, не дозволяйте їм обманом позбавити мене змоги побитися за титул абсолютного чемпіона. Якщо хтось і заслуговує на це, то це я", - написав Хейні.
Про намір зустрітися з австралійцем після впевненої перемоги над ганцем Річардом Коммі заявив й українець Василь Ломаченко.
Ломаченко 12 грудня переміг Коммі за очками та здобув інтерконтинентальний титул WBO.
Джордж Камбосос 28 листопада здолав американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.
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Нагадаємо, 12 грудня Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO.
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