Американський боксер непокоїться, що Ломаченко перехопить у нього бій з абсолютним чемпіоном

Про це Хейні написав у twitter.

За словами американця, який володіє "регулярним" титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради) в легкій вазі (до 61,2 кг), він найбільше заслуговує на бій з Джорджем Камбососом.

"Фанати, люди, не дозволяйте їм обманом позбавити мене змоги побитися за титул абсолютного чемпіона. Якщо хтось і заслуговує на це, то це я", - написав Хейні.

Про намір зустрітися з австралійцем після впевненої перемоги над ганцем Річардом Коммі заявив й українець Василь Ломаченко.

Ломаченко 12 грудня переміг Коммі за очками та здобув інтерконтинентальний титул WBO.

Джордж Камбосос 28 листопада здолав американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.



Нагадаємо, 12 грудня Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb