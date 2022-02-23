Американський боксер прагне відібрати у Ломаченка бій з абсолютним чемпіоном світу
Американський боксер Девін Хейні домовляється з австралійцем Джорджем Камбососом про поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу
Про це повідомляє Boxing247.com.
За словами промоутера американця Едді Хірна, стрімінговий сервіс DAZN хоче перехопити у телеканалу ESPN, який транслює бої Василя Ломаченка, поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).
"Для DAZN дуже важливо влаштувати цей бій, адже якщо Ломаченко поб'ється з Камбососом, то буде великим фаворитом у цьому поєдинку, і пояси можуть повернутися до ESPN. Тому DAZN дуже активно намагається влаштувати бій Девін Хейні – Джордж Камбосос", - розповів Хірн.
Він додав, що вважає шанси на те, що Камбосос віддасть перевагу бою з Хейні, хорошими.
"Пропозиції від DAZN ходять туди-сюди, і я думаю, що у нас є хороші шанси. Мені здається, що Камбосос грає в гру. Джордж хоче бути безперечним абсолютним чемпіоном і зробити це він може лише у бою з Девіном Хейні", - сказав Хірн.
Джордж Камбосос володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та "франчайзинговим" поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Девін Хейні є "звичайним" чемпіоном WBC, а Василь Ломаченко - колишнім володарем титулів WBC, WBO та WBA. Українець сперечається з американцем за право провести наступний бій проти Камбососа.
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17 лютого стало відомо, що WBO призначила Василя Ломаченка обов'язковим претендентом на поєдинок проти Джорджа Камбососа.
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