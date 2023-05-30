Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами генерала, армії України та РФ неможливо порівнювати.

"Українська армія дуже добре керована. Вони мають великий бойовий досвід із 2014 року, чудова організація, і вони борються за те, у що щиро вірять – за свою Батьківщину. Ви протиставляєте це російській армії, яка, я сказав би, стала паперовим тигром. Вони все ще мають дуже смертоносні можливості, на жаль, мають ядерний потенціал, мають крилаті ракети, мають чудові технологічні системи, і український народ продовжує страждати через це. Але з погляду бойової могутності немає порівняння – українська армія набагато краща", – сказав Болдвін.

Генерал заявив, що не має сумнівів у тому, що ЗСУ виграють цю війну.

"Я гадаю, час покаже, і ми побачимо колосальний успіх. Тому що пам'ятайте, військові діють способами, які не розраховані на те, щоб справити враження на пресу. Вони розраховані на те, щоб вбивати ворогів та перемагати у війні", – резюмував Болдвін.