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Американський штат Вайомінг визнав Голодомор геноцидом українського народу

13 листопада, 2023 понедiлок
00:35
Світ Голодомор

Посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова заявила, що Вайомінг став 32-м штатом, який визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу

Про це вона написала у facebook.

"Штат Вайомінг став 32-им штатом, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу та проголосив листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид. Дякую губернатору штату Вайомінг Марку Гордону за солідарність з Україною", - написала Маркарова.

Вона також подякувала українській громаді в США за активну кампанію з вшанування пам‘яті про жертв Голодомору шляхом організації просвітницьких заходів.

  • Раніше у жовтні Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор геноцидом українського народу.
  • До країн і організацій, які визнали Голодомор геноцидом українського народу, також відносяться: Італія, Нідерланди, Люксембург, Велика Британія, Словенія, Франція, Австралія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Бразилія, Ватикан, Грузія, Еквадор, Естонія, Ірландія, Італія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Молдова, Німеччина, Парагвай, Перу, Польща, Португалія, Румунія, США, Угорщина, Чехія, Ісландія, Хорватія, Словаччина, Вельс, Європарламент та Балтійська Асамблея.

Україна
Голодомор
США
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