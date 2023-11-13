Американський штат Вайомінг визнав Голодомор геноцидом українського народу

Про це вона написала у facebook.

"Штат Вайомінг став 32-им штатом, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу та проголосив листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид. Дякую губернатору штату Вайомінг Марку Гордону за солідарність з Україною", - написала Маркарова.

Вона також подякувала українській громаді в США за активну кампанію з вшанування пам‘яті про жертв Голодомору шляхом організації просвітницьких заходів.