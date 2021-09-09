Американський важковаговик дав невтішний прогноз на бій Усик - Джошуа
Американський боксер Джаррелл Міллер заявив, що британець Ентоні Джошуа без легко впорається з українцем Олександром Усиком
Про це він заявив у інтерв'ю Seconds Out.
За словами Міллера, український боксер не зможе вчинити Джошуа гідного опору, оскільки суттєво поступається супернику в габаритах.
"Я думаю, що Усик - невеликий супертяж. Мені здається, що він видасть кілька хороших раундів, але я вважаю, що в кінцевому підсумку Джошуа однозначно виграє цей бій. Це буде тьмяний поєдинок. Я не думаю, що він вийде дуже хвилюючим", - сказав Міллер, який мав битися з Ентоні Джошуа влітку 2019 року, але був дискваліфікований через допінг та поступився місцем американцю Енді Руїсу, який у підсумку відібрав у британця титули, а потім програв у реванші.
Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
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Нагадаємо, 7 вересня американський боксер Майкл Хантер заявив, що Олександр Усик переможе Ентоні Джошуа.
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