Американський винищувач F-16 розбився над Жовтим морем, пілот катапультувався

Про це повідомили у ВПС США, передає Reuters.

У заяві 8-го винищувального крила йдеться, що пілот був врятований у Жовтому морі південнокорейською береговою охороною і повернувся на авіабазу Кунсан.

Причини надзвичайної ситуації з'ясовуються.

Командир підрозділу полковник Метью Гетке висловив вдячність за одужання пілота і зазначив, що він у доброму стані.

Винищувач, приписаний до 8-го винищувального крила, вилетів з авіабази "Кунсан", що за 178 кілометрів на південь від Сеула, і зазнав "аварійної ситуації в польоті" над водами приблизно о 08:43 ранку, що закінчилася катастрофою, передає південнокорейське інформаційне агентство Yonhap News Agency.

За словами американського військового чиновника, в рятувальній операції брали участь берегова охорона і військово-морські сили Південної Кореї.