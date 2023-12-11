Американський винищувач F-16 розбився над Жовтим морем, пілот катапультувався
У понеділок, 11 грудня, у Південній Кореї розбився винищувач США F-16 під час виконання планового тренувального польоту, пілот був врятований після катапультування
Про це повідомили у ВПС США, передає Reuters.
У заяві 8-го винищувального крила йдеться, що пілот був врятований у Жовтому морі південнокорейською береговою охороною і повернувся на авіабазу Кунсан.
Причини надзвичайної ситуації з'ясовуються.
Командир підрозділу полковник Метью Гетке висловив вдячність за одужання пілота і зазначив, що він у доброму стані.
Винищувач, приписаний до 8-го винищувального крила, вилетів з авіабази "Кунсан", що за 178 кілометрів на південь від Сеула, і зазнав "аварійної ситуації в польоті" над водами приблизно о 08:43 ранку, що закінчилася катастрофою, передає південнокорейське інформаційне агентство Yonhap News Agency.
За словами американського військового чиновника, в рятувальній операції брали участь берегова охорона і військово-морські сили Південної Кореї.
- 9 грудня стало відомо, що Сполучені Штати Америки прагнуть відновити військові переговори з Китаєм, щоб зменшити напруженість між державами.
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