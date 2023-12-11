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Американський винищувач F-16 розбився над Жовтим морем, пілот катапультувався

11 грудня, 2023 понедiлок
08:56
Світ F-16

У понеділок, 11 грудня, у Південній Кореї розбився винищувач США F-16 під час виконання планового тренувального польоту, пілот був врятований після катапультування

Про це повідомили у ВПС США, передає Reuters.

У заяві 8-го винищувального крила йдеться, що пілот був врятований у Жовтому морі південнокорейською береговою охороною і повернувся на авіабазу Кунсан.

Причини надзвичайної ситуації з'ясовуються.

Командир підрозділу полковник Метью Гетке висловив вдячність за одужання пілота і зазначив, що він у доброму стані.

Винищувач, приписаний до 8-го винищувального крила, вилетів з авіабази "Кунсан", що за 178 кілометрів на південь від Сеула, і зазнав "аварійної ситуації в польоті" над водами приблизно о 08:43 ранку, що закінчилася катастрофою, передає південнокорейське інформаційне агентство Yonhap News Agency.

За словами американського військового чиновника, в рятувальній операції брали участь берегова охорона і військово-морські сили Південної Кореї.

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Китай
США
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