Як пише у своїй статті агентство Reuters, десятки добровольців з Канади та США вже прямують до України.

Вони кажуть, що їх надихнув запеклий опір українців. Багато хто вважає, що їхні демократичні права будуть під загрозою вдома, якщо вони нічого не зроблять для захисту Європи.

Президент України Володимир Зеленський закликав у неділю до формування "Іноземного легіону".

Деякі добровольці вже прямують в Україну, щоб вступити на службу, інші подають документи в українські посольства та консульства, перш ніж звільнитися з роботи або покинути університет.

Мобілізація відбувалася, коли російська артилерія бомбардувала друге за величиною місто України Харків у понеділок, на п’ятий день конфлікту.

"Я буду почувати себе винним, якщо не піде", - цитує видання слова 26-річного Дакса, ветерана елітної піхотної 82-ї повітряно-десантної дивізії США. Як і інші волонтери, уродженець Алабами відмовився назвати своє повне ім’я на тлі обговорення в соціальних мережах необхідності не розголошувати свою особу і пересування з міркувань безпеки.

Канадець Брайсон Вулсі в неділю залишив роботу кухаря, побачивши звернення Зеленського. Він не має військової підготовки і планує купити квиток на літак до Польщі, перетнути кордон з Україною та долучитись до бойових дій.

"Я відчуваю, що повинен щось зробити", — сказав 33-річний Вулсі з міста Пауелл-Рівер, Британська Колумбія, пояснюючи, що втратив спокій коли побачив зображення поранених жінок і дітей в Україні.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі в неділю заявила журналістам, що окремі канадці мають вирішувати, чи хочуть вони приєднатися до українського Іноземного легіону.

Не всі волонтери їдуть, щоб воювати.

Так, у Квебеку (Канада) 35-річний лікар Жульєн Оже готувався покинути свою молоду сім’ю, щоб стати медиком Міністерства охорони здоров’я України та надавати нейтральну гуманітарну допомогу.

"Глобальна оцінка та підтримка зараз є ключем до вирішення конфлікту", – сказав Оже, батько двох дітей, який надає паліативну допомогу в лікарні в Сен-Жеромі.

В онлайн-групах військові ветерани попереджали волонтерів, які не мають бойової підготовки, що вони йдуть у конфлікт, де недосвідченість може бути відповідальністю для них самих та інших. Це не зупинило таких, як 23-річний Тай Б., який вивчав журналістику в Нью-Йорку.

"Я не хочу бути героєм чи мучеником, я просто хочу, нарешті, зробити щось правильно", — сказав Тай, який вміє готувати, знає елементарну механіку та вміє поводитися зі зброєю.

Він зв’язався з посольством України щоб вступити до "Іноземного легіону" Зеленського, зазначає Reuters.

28-річний Гайд із Середнього Заходу США сказав, що він уже в Києві і очікує на початок військових навчань у вівторок.

"Я не можу терпіти думку про те, що Європа знову занурюється у війну", — сказав Гайд, який описав себе як ентузіаста зброї та з навиками виживання. Він очікує, що йому дадуть шолом, бронежилет, наколінники і, зрештою, гвинтівку.

В Остіні, штат Техас, розробник програмного забезпечення сказав, що буде використовувати свій досвід кадета армії США, щоб воювати за Україну. "Якщо вони готові захищати демократію, я думаю, що ті, кому вигідне демократичне суспільство, зобов'язані їх підтримувати", - сказав 25-річний чоловік, який попросив не називати його ім'я.

"Я не скажу батькам, поки не поїду в аеропорт".

Відзначимо, що також сьогодні телеграм-канал ЗСУ оприлюднив звернення добровольця з Хорватії, що захищає Україну. https://t.me/operativnoZSU/9824

Нагадаємо, 28 лютого президент Зеленський оголосив про створення "Інтернаціонального легіону" для боротьби з путінізмом.

Також повідомлялось, що українців із Французького іноземного легіону відпустять на російсько-українську війну в повному екіпіруванні, а Україна створить підрозділ тероборони з іноземців.

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