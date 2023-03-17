Американці відправили ще один дрон до акваторії Чорного моря
До акваторії Чорного моря зайшов американський безпілотник RQ-4 Global Hawk із позивним FORTE10
Про це свідчать дані Flightradar24.
Зазначається, що безпілотник США RQ-4 Global Hawk злетів з авіабази Сігонелла поблизу італійського міста Катанія.
Пізніше він упродовж декількох годин перебував у повітряному просторі Румунії, а далі ж зайшов до акваторії Чорного моря.
- Нагадаємо, 14 березня у міжнародному авіапросторі над Чорним морем російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Унаслідок інциденту дрон був збитий. Після інциденту США почали переговори з РФ на "найвищому рівні" та викликали посла Росії у Вашингтон.
- Російський посол у США Анатолій Антонов після інциденту зі збиттям американського дрона MQ-9 Reaper над Чорним морем сказав, що Москва не хоче конфронтації зі Сполученими Штатами, але "американським літакам немає чого робити поблизу російського кордону".
- 16 березня міністерство оборони США оприлюднило відео зіткнення російського Су-27 з американським дроном MQ-9 над Чорним морем у вівторок.
- Згодом координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що переслідування російським пілотом американського безпілотника було свідомою та агресивною дією.
- Пізніше журналісти CNN ствердили, що Сполучені Штати аналізують, наскільки доцільно продовжувати операції над Чорним морем після збиття російським винищувачем одного з них 14 березня.
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