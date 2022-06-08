Американцям заборонили купувати російські акції та облігації

Про це повідомляє CNN.

Заборона є черговим кроком адміністрації Байдена для посилення фінансового тиску на Росію у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

Відтепер американським інвесторам заборонено купувати "як нові, так і існуючі боргові та акціонерні цінні папери, випущені юридичною особою в Російській Федерації". Досі американці могли купувати російські акції та облігації, які переходили з рук у руки на вторинних ринках.

"Американцям все одно дозволено продавати російські акції та облігації, але лише "особі, яка не є громадянином США", — цитує CNN заяву Мінфіну. Там також пояснюють, що продавати російські цінні папери американці не зобов’язані і можуть утримувати їх і надалі. Також американські інвестори також можуть інвестувати в американські фонди, які володіють російськими цінними паперами. Однак лише у випадку, якщо ці папери не є основною частиною активів фонду.

Нагадаємо, Канада оголосила про новий пакет санкцій, що включає заборону надавати послуги, у тому числі рекламні, інжинірингові та бухгалтерські, російській нафтогазовій та хімічній промисловості.

Люксембург заморозив російські активи на 4,2 млрд євро.

7 червня Японія ввела новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі.

"На шляху до нашої мети – позбавити Росію фінансових ресурсів для продовження жорстокої війни проти України – Мінфін чітко дало зрозуміти, що громадянам США заборонено робити нові інвестиції в успіх Росії. В тому числі, шляхом покупок на вторинному ринку", – йдеться в заяві міністерства.