"Аналогов нет": на Луганщині ЗСУ знищили російський високоточний БПЛА "Куб-БЛА"
На Луганщині 26 квітня українські військові дезорієнтували та збили зі стрілецької зброї російський високоточний ударний БПЛА "Куб-БЛА"
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За словами російських пропагандистів, перевагами "Куб-БЛА" є прихований запуск, висока точність бомбометання, безшумність та простота у користуванні.
"Але саме такий "аналоговнєт" успішно вчора "дезорієнтували" фахівці радіоелектронної боротьби та декількома влучними пострілами зі стрілецької зброї збили піхотинці на Луганщині", - зауважили в Генштабі ЗСУ.
Українські військові радять не слухати російську пропаганду, адже "все їхнє "унікальне" озброєння дуже добре горить, падає та тоне".
Довідка: у 2019 році такий безпілотник представили на міжнародній виставці. У березні 2022 року на Київщині окупанти вперше здійснили бойове застосування БПЛА.
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