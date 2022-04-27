"Аналогов нет": на Луганщині ЗСУ знищили російський високоточний БПЛА "Куб-БЛА"

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



За словами російських пропагандистів, перевагами "Куб-БЛА" є прихований запуск, висока точність бомбометання, безшумність та простота у користуванні.



"Але саме такий "аналоговнєт" успішно вчора "дезорієнтували" фахівці радіоелектронної боротьби та декількома влучними пострілами зі стрілецької зброї збили піхотинці на Луганщині", - зауважили в Генштабі ЗСУ.



Українські військові радять не слухати російську пропаганду, адже "все їхнє "унікальне" озброєння дуже добре горить, падає та тоне".



Довідка: у 2019 році такий безпілотник представили на міжнародній виставці. У березні 2022 року на Київщині окупанти вперше здійснили бойове застосування БПЛА.



23 квітня українські захисники також збили російський безпілотник в Луганській області

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