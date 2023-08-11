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Анчелотті чітко висловився про майбутнє Луніна після жахливої травми основного воротаря "Реала"

11 серпня, 2023 п'ятниця
17:23
Спорт "Реал", Андрій Лунін

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті заявив, що довіряє голкіперу Андрію Луніну, проте не виключив підписання нового воротаря

Про це повідомляє Marca.

За словами Анчелотті, "Реал" повністю довіряє Луніну.

"Вчорашній день був невдалим. Такі речі часто трапляються у футболі. Сподіваюся, що Куртуа скоро одужає. Лунін добре проявив себе під час передсезонної підготовки, і ми повністю довіряємо йому. Він талант, і йому не вистачає того, чого не вистачає всім. Досвід, який ви отримуєте, граючи постійно. Ми повністю довіряємо Андрію, і найближчими днями побачимо, чи будемо підписувати в команду ще одного воротаря. У нас є час до 31 числа", - сказав головний тренер "Реала" Карло Анчелотті.

Наступний матч "Реала"

У суботу, 11 серпня, мадридський "Реал" зіграє проти "Атлетик Більбао" у 1-му турі Ла Ліги. Початок о 22:30.

Травма Куртуа

Тібо Куртуа травмувався на тренуванні. За висновками медиків мадридського клубу, бельгієць отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Найближчими днями воротареві зроблять операцію. 

При подібних травмах термін відновлення зазвичай складає близько шести місяців. Таким чином, у 2023 році Куртуа за "Реал" більше не зіграє. 

Становище Луніна в "Реалі"

За інформацією Marca, "Реал" цього літа був готовий продати 24-річного Андрія Луніна за 8 млн євро. На українського воротаря є попит, хоча через рік він може покинути Мадрид безплатно.

Чинний контракт голкіпера з "Реалом" діє до літа 2024 року. У 2018 році Лунін перейшов у мадридський клуб з луганської "Зорі" за 8,5 млн євро.

Загалом Лунін зіграв за цей час за "Реал" лише 17 матчів, більшість з яких у минулому сезоні - 12. В них українець пропустив 13 мʼячів, а 4 матчі зіграв "на нуль". 

футбол
Іспанія
Реал
Андрій Лунін
Карло Анчелотті
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