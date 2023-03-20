Анчелотті оцінив шанси "Реала" на чемпіонство після поразки від "Барселони"

Про це повідомляє офіційний сайт "Реалу".

За словами Анчелотті, "Реал" має намір боротися за чемпіонство в Іспанії до кінця, попри поразку він "Барселони" з рахунком 1:2, після якого відставання мадридців від каталонців, які очолюють турнірну таблицю, збільшилося до 12 очок.

"Ми збираємося битися до кінця у всіх змаганнях. Ми будемо боротися за перемогу в Ла Лізі до останнього. Січень дорого коштував нам, тому що після чемпіонату світу нам було важко набрати хорошу форму. Зараз ми в дуже хорошому стані та збираємося добре завершити сезон", - сказав Анчелотті.

19 березня "Барселона" перемогла "Реал" у 26-му турі чемпіонату Іспанії з рахунком 2:1 та з 68 очками зміцнила лідерство. "Реал" має 56 пунктів та йде другим.